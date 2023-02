Dnešný štrajk v Košiciach môže paralyzovať dopravu: Jazdiť majú len vybrané linky

KOŠICE - V Košiciach môže byť v utorok mestská hromadná doprava (MHD) paralyzovaná. Dôvodom je neobmedzený ostrý štrajk, ktorý vyhlásili odborári pri Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK). Apelovať tak chcú na zachovanie košickej MHD a upozorniť na jej nedostatočné financovanie. Jazdiť počas štrajku majú len spoje do vybraných nemocníc, spoločnosti U. S. Steel a do školy v košickej mestskej časti Vyšné Opátske.

DOPRAVU V MESTE MONITORUJEME V súvislosti s dnešným ohláseným štrajkom vodičov mestskej hromadnej dopravy v Košiciach... Posted by Polícia SR - Košický kraj on Tuesday, February 14, 2023

Odborári negarantujú vypravenie iných autobusových či električkových spojov. Štrajk je však dobrovoľný a zapojiť sa doň môžu všetci zamestnanci DPMK bez ohľadu na pracovné zaradenie.

Galéria fotiek (6) V Košiciach môže byť pre štrajk paralyzovaná MHD

Zdroj: TASR/ František Iván

Na Bardejovskej a Hornádskej ulici je tiež v utorok naplánované verejné zhromaždenie zamestnancov. Počas štrajku bude premávať linka "H", a to v 15-minútovom intervale na trase Staničné námestie - Železničná nemocnica - Nová nemocnica - Stará nemocnica - Staničné námestie. Odborári garantujú aj výpravu autobusových spojov "RA" a vyhradených školských spojov pre telesne a mentálne postihnuté deti.

archívne video Združenie samosprávnych krajov SK8 je pripravené ísť do štrajkovej pohotovosti

Cestujúci môžu využiť spoje prímestskej autobusovej dopravy

Spoločnosť Integrovaný dopravný systém (IDS) Východ informovala, že cestujúci, ktorí sa nevyhnutne potrebujú dopraviť do centra Košíc, môžu využiť spoje prímestskej autobusovej dopravy. Napríklad zo zastávky Lingov, Važecká, Podnikateľská, SOŠ automobilová, Šaca Benzinol, Moskovská, Havlíčkova, Moňok a Pod Furčou. Prímestské autobusy zastavujú aj na zastávkach Námestie osloboditeľov, Mlynská bašta či Magistrát mesta Košice.

Galéria fotiek (6) Elektrobusy v Košiaciach

Zdroj: TASR- František Iván

"Cestujúci s dopravnou kartou DPMK môžu využiť svoj nabitý kredit aj na zakúpenie cestovného lístka v spojoch prímestskej autobusovej dopravy. Nemôžu však využiť zakúpený predplatný cestovný lístok (mesačník) - ten platí len v DPMK," upozornila z IDS Východ Miroslava Baranová.

Zamestnanci DPMK chcú štrajkom apelovať na zachovanie MHD a upozorniť na jej nedostatočné financovanie zo strany hlavného akcionára, ktorým je mesto Košice. Podľa odborárov to spôsobuje obmedzenia v doprave, ohrozuje ohodnotenie zamestnancov aj pracovné miesta.

Mesto Košice vníma štrajk ako nešťastný krok zo strany odborárov

Mesto Košice vníma štrajk ako nešťastný krok zo strany odborárov. Vo svojom stanovisku uviedlo, že urobí všetko pre to, aby pomohlo situáciu vyriešiť. Zároveň však očakáva, že sa so situáciou vyrovná vedenie mestského dopravcu. DPMK zas tvrdí, že už zabezpečil úsporu prevádzkových nákladov a pri chýbajúcich financiách očakáva pomoc mesta.

Vodiči hlásia pre štrajk MHD v Košiciach zdržanie na cestách

Ostrý štrajk, ktorý vyhlásili odborári pri Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) a pre ktorý je od rána paralyzovaná košická MHD, spôsobil aj zdržanie na cestách v meste. Vodiči v rannej dopravnej špičke na sociálnych sieťach označili kolaps dopravy v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom v smere do mesta, ako aj na Prešovskej ceste. Viacerí tiež ponúkali odvoz v rámci svojej plánovej cesty.

Galéria fotiek (6) V Košiciach môže byť pre štrajk paralyzovaná MHD

Zdroj: TASR/ František Iván

Zelená vlna RTVS hlásila hodinové zdržanie v MČ Nad jazerom v smere do centra a 20-minútové zdržanie na Prešovskej ceste. Dopravný servis Rádia Košice informoval aj o zdržaniach na Palackého, Herlianskej, Hlinkovej, z Barce do mesta a z Ťahanoviec na Mier. K zdržaniu na Triede SNP a na Popradskej v MČ Západ smerom k Amfiteátru prispela i nehoda.

Polícia informovala, že situáciu dôsledne monitoruje a je pripravená v prípade potreby reagovať. Najmä na hlavných cestných ťahoch a dôležitých križovatkách budú policajti dopravu v prípade potreby ručne riadiť, a to predovšetkým v čase popoludňajšej dopravnej špičky. "Počas rána sme mimoriadnu situáciu na cestách na vstupoch do mesta Košice nezaznamenali. Kolóny vozidiel, ktoré stáli na vstupe do mesta Košice v smere od Michaloviec, v mestskej časti Krásna, od smeru Sady nad Torysou boli mierne zvýšené oproti bežnému dňu, nie však extrémne," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Galéria fotiek (6) V Košiciach môže byť pre štrajk paralyzovaná MHD

Zdroj: TASR/ František Iván

Počas štrajku odborári pri DPMK garantovali vypravenie linky "H" do vybraných nemocníc, ako aj spoje do spoločnosti U. S. Steel a do školy v košickej mestskej časti Vyšné Opátske. Zamestnanci DPMK chcú štrajkom apelovať na zachovanie MHD a upozorniť na jej nedostatočné financovanie zo strany hlavného akcionára, ktorým je mesto Košice. Podľa odborárov to spôsobuje obmedzenia v doprave, ohrozuje ohodnotenie zamestnancov aj pracovné miesta.