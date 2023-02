Posun v prípade tragickej nehody v Košiciach: Polícia obvinila vodiča BMW (43)! Jedno je jasné

Pokojný slnečný piatok v metropole východu prerušila predpoludním informácia o mimoriadne tragickej dopravnej nehode. Jej obeťami sa stali dvaja ľudia vo veku 64 a 67 rokov a o pár hodín ďalšia, 59-ročná žena. K nešťastiu došlo na Gorkého ulici v centre mesta, kde bavorák prešiel do protismeru a zrazil sa so Škodou Fabia. Tá následne narazila do dopravného značenia pri zastávke MHD. Rotujúce BMW vrazilo do chodcov, ktorí boli na mieste mŕtvi. Objavili sa informácie o tom, že vodič dostal počas jazdy epileptický záchvat, to polícia stále preveruje.

Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania sa pod nehodu podpísala vysoká rýchlosť. "Z predbežného znaleckého posudku, ktorý bol vytvorený na základe diagnostiky riadiacich jednotiek, získaných videozáznamov i dokumentácie z miesta dopravnej nehody vyplýva, že rýchlosť vozidla zn. BMW X5 v čase zrážky so Škodou Fabia bola podstatne vyššia, ako je najvyššia povolená rýchlosť v danom úseku. "Možno teda predbežne konštatovať, že jednou z príčin dopravnej nehody bolo nerešpektovanie najvyššej povolenej rýchlosti jazdy vodičom BMW X5," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície na základe získaných dôkazov vzniesol obvinenie voči 43-ročnému Košičanovi zo zločinu všeobecného ohrozenia v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. "Mužovi, na ktorého podal vyšetrovateľ zároveň podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na štyri až osem rokov," doplnila Ivanová.