AKTUÁLNE Exšéf finančnej správy Imrecze pozná svoj trest: Musí zaplatiť 202.000 eur, je to najviac v histórii SR

Dostal tiež šesťročný zákaz činnosti vo verejnej správe. Nemôže sa stretávať a kontaktovať osoby, ktoré figurujú v stíhaných skutkoch. Raz ročne sa musí v skúšobnej dobe zúčastniť na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí vedenom ŠTS pre korupčné trestné činy. Nariadený má aj probačný a mediačný dohľad.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Martin Baumann

Samosudkyňa Pamela Záleská priblížila, že schválená trestná sadzba je na spodnej hranici. "Súd zohľadnil aj uloženie ďalších trestov," podotkla. Zdôraznila, že uložený peňažný trest je štvornásobkom nenáležitej odmeny, ktorú si Imrecze ponechal. Zároveň poukázala na to, že exšéf finančnej správy objasňuje závažnú trestnú činnosť.

Kauza Mýtnik

Imrecze vystupuje ako spolupracujúci obvinený vo viacerých prípadoch. Schválená dohoda sa týka kauzy mediálne známej ako Mýtnik. Vinný je z opakovaného zločinu prijímania úplatku formou organizátorstva. Po tom, ako v roku 2018 rezignoval na post šéfa finančnej správy, mal požiadať podnikateľa Michala Suchobu o odmenu pre vybraných zamestnancov finančnej správy za podporu implementácie projektov od spoločnosti Allexis.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Martin Baumann

Imreczeho nástupkyňa na poste šéfky finančnej správy Lenka Wittenbergerová mala dostať 50.000 eur. K prijatiu úplatku sa priznala, za čo už dostala podmienečný trest. Exriaditeľka odboru právnych služieb finančnej správy Denisa Židová mala dostať 30.000 eur a bývalá generálna riaditeľka sekcie ekonomiky finančnej správy Kornélia Černá 20.000 eur. Obe sú zatiaľ neprávoplatne odsúdené na podmienečné tresty odňatia slobody. Hotovosť vo výške 50.000 eur určenú pre exšéfa sekcie informatiky finančnej správy Milana Grega si mal Imrecze napokon ponechať pre seba.

Podnikateľ Miroslav Výboh prostredníctvom svojej obhajoby požiadal súd, aby neschválil dohodu o vine a treste medzi Imreczem a prokurátorom. Súd sa týmto podaním nezaoberal, lebo Miroslav Výboh nie je stranou v konaní.

Prokurátor ÚŠP označil peňažný trest uložený Imreczemu za najvyšší v histórii SR

Peňažný trest vo výške 202.000 eur, ktorý musí zaplatiť exšéf finančnej správy František Imrecze, označil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ondrej Repa za najvyšší v histórii SR. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) mu v rámci schválenej dohody o vine a treste uložil aj päťročnú podmienku.

"Suma je vždy individuálne určená v trestnom konaní. Trestný zákon umožňuje uložiť peňažný trest od 160 do 331.000 eur. Nemusí to byť vždy okrúhla suma," priblížil prokurátor. Vo vzťahu k spáchaným skutkom a rozsahu trestnej činnosti považuje uložený peňažný trest za primeraný. "S orgánmi činnými v trestnom konaní som začal spolupracovať preto, lebo som to považoval za morálne, hodnotovo správne pre seba a celú spoločnosť. Dnešná dohoda o vine a treste je vyústením záverov môjho konania a rozhodnutia spolupracovať," reagoval Imrecze na schválenú dohodu. Odmietol, že by spolupracoval pod nátlakom.