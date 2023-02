Vystroja veľkú kampaň alebo budú šetriť aj posledné drobné? Toto všetko si strany našetrili pred voľbami

BRATISLAVA - Myslíte si, že voľby sú ešte ďaleko? Nuž, po odhlasovaní septembrového termínu si to môžu myslieť viacerí, no kým sa oficiálne rozpúta veľká kampaň, je na mieste si položiť otázku, z akých peňazí a z akej veľkej kôpky si budú môcť politici vyberať. Na túto otázku hľadala odpoveď nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS).

archívne video

V TIS sa preto venovali aj logistike a obmedzujúcim faktorom pred demokratickými voľbami. "Limit pre voľby je až 3 milióny eur, viac ako milión minulo pred tromi rokmi až desať strán. Väčšina strán túžobne hľadí na polovicu roka, kedy im ministerstvo financií poukáže poslednú časť zo štátneho príspevku. Aspoň milión bude mať vtedy na účte podľa nášho odhadu päť strán. Najviac – až okolo 15 miliónov eur bude mať k dispozícii hnutie OĽaNO, čo je orientačne zhruba toľko ako všetky ostatné strany so štátnymi príspevkami dohromady," popisuje TIS, ktoré ponúklo aj rebríček toho, čo majú strany aktuálne našetrené.

Vedie jednoznačne OĽanO, ktorému ostávajú vyše 4 milióny zo štátnych príspevkov, nasleduje Smer s vyše troma, nad miliónom je SaS, ĽSNS, Za ľudí aj Sme rodina. Ostatné strany ostali so zostávajúcimi príspevkami (v prvom stĺpci) pod hranicou milióna eur.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Transparency International Slovensko

Úspech vo voľbách? Musia mať aspoň milión na účte

Všetky ostatné strany budú mať podľa TIS na účte pred voľbami menej ako milión a ak chcú vo voľbách uspieť, musia urýchlene hľadať sponzorov či veriteľov. "V ťažkej situácii je líder prieskumov strana Hlas Petra Pellegriniho, ktorý potrebuje v súboji o podobného voliča so Smerom do kampane investovať veľa, no ako nová strana nemá nárok na štátne príspevky a na účte mu po komunálnych a župných voľbách nezostalo takmer nič. Podobne je na tom preferenčne tiež pomerne silné Progresívne Slovensko, ktoré sa v 2020 tesne nedostalo do parlamentu, dôsledkom čoho sú nižšie príspevky od štátu. Z nich musela strana navyše splatiť pôžičky na minulú kampaň. Ešte stále dlhuje svojmu bývalému predsedovi Michalovi Trubanovi viac ako 400-tisíc eur," uzavrela TIS.