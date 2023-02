Zeman na rozlúčkovej návšteve Slovenska: Verí, že s jeho nástupcom budú pokračovať dobré vzťahy

ŠTRBSKÉ PLESO - Prezident ČR Miloš Zeman verí, že s jeho nástupcom budú pokračovať veľmi dobré vzťahy so Slovenskom. Uviedol to v rámci tlačovej konferencie v utorok počas svojej rozlúčkovej návštevy Slovenska, ktorá sa v týchto dňoch koná vo Vysokých Tatrách. V jej úvode sa stretol so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

"Vzťahy medzi nami sú nielen bezproblémové, povedal by som, že sú dokonca skvelé. Prajem Slovensku, aby vyriešilo svoje vnútropolitické problémy. Keď sa na to pozeráme zvonku, vyzerá to ako príliš dynamický vývoj. V Českej republike sme zažili podobné obdobia a vždy sa nám to podarilo vyriešiť diplomatickou cestou," uviedol Zemana. Ocenil, že slovenská prezidentka ho ako jedna z mála politikov prišla navštíviť do nemocnice.

VIDEO Prezidentka: Som rada, že prezident Zeman si na rozlúčku vybral Vysoké Tatry

Dodal, že práve v tej chvíli sa ukázala jej ľudskosť, ktorú si na nej váži najviac. "Stretol som sa s množstvom politikov, ktorí tú ľudskosť nemali a väčšinou zle skončili. Verím, že pani prezidentka sa aj vďaka tomu zapíše ako do slovenskej, tak aj európskej či svetovej politiky," skonštatoval.

Galéria fotiek (3) Miloš Zeman na rozlúčkovej návšteve Slovenska

Zdroj: TASR/František Iván

Prezidentka ocenila, že si vybral práve Vysoké Tatry

Čaputová ocenila, že si na rozlúčkovú návštevu vybral práve Vysoké Tatry. "Táto návšteva je výnimočná práve tým, že je posledná pri výkone funkcie pána prezidenta aj z hľadiska našej spolupráce. Počas štyroch rokov je toto stretnutie naše trináste v poradí. Som vďačná za spoluprácu, ktorú sme počas tohto neľahkého obdobia mali. Mnohokrát sme mali aj rozdielne názory na niektoré veci, veľmi si však cením, že sme sa o nich vždy mohli porozprávať vo veľmi otvorenej a vzájomne sa rešpektujúcej atmosfére," zhodnotila Čaputová.

Vyzdvihuje kvalitu česko-slovenských vzťahov

Vyzdvihla kvalitu česko-slovenských vzťahov, ktorá sa podľa nej ukázala najmä v situáciách, keď si bolo potrebné navzájom pomáhať. "Česká republika velí mnohonárodnej bojovej skupine na Slovensku, spolu s Poľskom chráni naše nebo, slovenskí hasiči pomáhali pri ničivých požiaroch v Čechách a našli by sme mnoho iných príkladov, keď vzájomná pomoc bola samozrejmosťou," dodala prezidentka, ktorá verí, že tejto oblasti budú obe krajiny pokračovať aj naďalej.

Galéria fotiek (3) Miloš Zeman na rozlúčkovej návšteve Slovenska

Zdroj: TASR/František Iván

Hovorili o viacerých témach

S českým prezidentom počas posledného stretnutia hovorili o témach regionálnej spolupráce v rámci V4, tiež o vojne na Ukrajine, kde podľa Čaputovej obe krajiny zdieľajú totožné postoje. "Vaším odchodom končí jedna éra českej politiky a začína sa nová kapitola. Verím, že čas, ktorý budete tráviť po výkone funkcie, bude pre vás plodný a užitočný," uzavrela Čaputová.

Rozlúčková návšteva českého prezidenta by mala trvať tri dni, okrem Čaputovej sa stretne s exprezidentmi SR či s dočasne povereným predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽANO).