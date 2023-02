Ikonická tvár Mosta-Híd havarovala ... na moste: Béla Bugár si zlikvidoval predok auta, obvinil sám seba!

archívne video

Bugára bezprostredne po nehode na Prístavnom moste pristihla TV Markíza. Bývalý šéf Mosta-Híd podľa záberov evidentne nabúral do pred ním idúceho auta a zničil si tak prednú časť auta, ktorá bola už veľmi pravdepodobne v takom dezolátnom stave, že vozidlo zrejme nemohlo pokračovať v jazde.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Maarty

Nestihol vraj dobrzdiť, no označil sa za vinníka

Bugárovi nezostalo po incidente už nič iné, len v reflexnej veste s ďalším vodičom čakať na odťahovú službu, ktorá mala odtiahnuť jeho auto. "To auto zalarmovalo 112 a poslali políciu. Polícia prišla, nikomu sa nič nestalo, viete sa dohodnúť, tak sme sa dohodli," popisuje dianie bezprostredne po nehode bývalý politik.

Galéria fotiek (3) Je evidentné, že Bugár si zničil celú prednú časť svojho auta.

Zdroj: reprofoto TV Markíza

Bugár situáciu neskôr zanalyzoval. Auto miestneho podnikateľa mu zrejme vošlo do jazdného pruhu a Bugár už s tým svojím nestihol dobrzdiť. Za vinníka sa však označil on sám. "Samozrejme, ja som ho trafil zo zadu a ťažko sa dokazuje, keď viete, že on akurát vyšiel..." pokračoval Bugár.

Bývalý šéf Mosta havaroval na moste

Bugár aj vtipne uzavrel vtipnú prešmyčku o tom, že bývalému politikovi Mosta, sa nehoda stala na moste. "Vidíte, vidíte (smiech), a pritom my sme vydali takú brožúru, že "posledné piliere mostu", to bolo o tom, čo všetko sa nám podarilo počas poslednej vlády, a teraz to vyzerá tak, že piliere boli pevnejšie ako moje auto," uzavrel Bugár. "Pokiaľ človek nie je zranený, pokiaľ sa nikomu nič nestalo, tak sú to obyčajné plechy," komentoval následky nehody.