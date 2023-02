PRÁVE TERAZ Masaker na diaľnici D1 v úseku Spišský Štvrtok-Poprad: Zrazilo sa 30 áut!

archívne video Dopravná nehoda na Botanickej ulici

Dopravné nehody sa zatiaľ obišli bez vážnych zranení. Cesta je aktuálne obojsmerne uzavretá. Diaľnica pod Tatrami je v oboch smeroch v súčasnosti uzavretá. Polícia na sociálnej sieti informovala, že potom, čo sa ju podarilo sprejazdniť po nehode ôsmich áut, sa v úseku Spišský Štvrtok - Poprad zrazilo ďalších približne 30 áut. Nehoda sa podľa polície zaobišla bez vážnejších zranení. Uzavreté sú pre kalamitu aj ďalšie úseky ciest.

AKTUÁLNE: NA D1 HROMADNÁ DOPRAVNÁ NEHODA Na diaľnici D1 v úseku Spišský Štvrtok -Poprad došlo k hromadnej dopravnej... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Saturday, February 4, 2023

"Cesta od Šarpanca v smere na Rakúsy, Mlynčeky - Kežmarok je uzavretá z dôvodu poveternostných podmienok. Od obce Spišský Štvrtok smer Hrabušice je cesta uzatvorená v oboch smeroch, je tam uviaznutý autobus a viac vozidiel. Diaľnica D1 je v smere od tunela Bôrik na Janovce, taktiež v smere od Spišského Štvrtka smer Poprad uzatvorená v oboch smeroch z dôvodu nulovej viditeľnosti a silného vetra," uvádza polícia. Z rovnakých dôvodov aktuálne platí uzávierka cesty I/18 Janovce - Hozelec - Poprad v oboch smeroch.

Od obce Krajná Poľana od križovatky s obcou Krajná Bystrá je uzatvorená cesta v smere na hraničný priechod Vyšný Komárnik, a to až do odstránenia snehu z vozovky. Cesta od Kežmarku v smere do Huncoviec až do obce Žakovce je vzhľadom na poveternostné podmienky taktiež neprejazdná. "Cesta je uzavretá aj z Vrbova do Huncoviec," dodáva polícia.