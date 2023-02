MIMORIADNA situácia Na cestách na severe biela tma, na západe padajú stromy! Úrady vyzývajú, aby ste zostali doma

BRATISLAVA - Mimoriadne silný vietor nabral na sile. Oproti piatku bude až do večera vietor výrazne silnejší a dosiahne silu orkánu. Na mnohých miestach sú popadané stromy, mnohé domácnosti sú bez elektrickej energie a na cestách kolabuje doprava. Vodiči hlásia málo prejazdné alebo neprejazdné úseky najmä v žilinskom kraji. Na severe husto sneží a vietor sťažuje viditeľnosť. Správu aktualizujeme.

VIDEO Situácia na cestách je katastrofálna

aktualizované 12:12 Pre silné sneženie a vysoké riziko pádu lavín zakázali turistom stup do celého poľského Tatranského národného parku (TPN). TASR Správu prevzala v sobotu z tlačovej agentúry PAP. Poľská tatranská horská služba (TOPR) v sobotu ráno uviedla, že pokračujúce husté sneženie v kombinácii so silným vetrom zvýšilo riziko pádu lavín.

VEĽKÉ lavínové nebezpečenstvo - 4. stupeň už aj v Malej Fatre! Horská záchranná služba upozorňuje, že k pretrvávajúcemu... Posted by Horská záchranná služba on Saturday, February 4, 2023

Na poľskej strane Tatier aktuálne platí štvrtý lavínový stupeň na päťstupňovej škále. V horských oblastiach na juhu Poľska intenzívne sneží už od piatka. Rýchlosť vetra v oblasti poľského Tatranského národného parku môže dosiahnuť až 100 kilometrov za hodinu a hĺbka snehu v niektorých lokalitách už presiahla 155 centimetrov.

Veľké lavínové nebezpečenstvo a 4. lavínový stupeň aktuálne platí aj na slovenskej strane Tatier, a to vo Vysokých a Západných Tatrách. Uviedla to v sobotu ráno na svojej webstránke slovenská Horská záchranná služba (HZS), ktorá zároveň zdôraznila, že momentálne túry do vysokohorského prostredia neodporúča.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Getty Images

aktualizované 12:10 V Žiline naďalej platí mimoriadna situácia, ktorú v piatok (3. 2.) vyhlásil krízový štáb mesta v dôsledku snehovej kalamity. Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej situáciu na cestách výrazne komplikuje sneženie a silný vietor.

Doplnila, že pri ochrane životov, zdravia a majetku obyvateľov mesta a mestských častí pomáhajú dobrovoľní hasiči Dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina. "Dobrovoľní hasiči DHZO Trnové a DHZO Bytčica odstraňovali v piatok večer spadnuté stromy a konáre z komunikácií a parkovísk na celom území mesta. Ostatné jednotky dobrovoľných hasičov spolupracovali pri údržbe a zjazdnosti cestných komunikácií a chodníkov vo svojej lokalite a odstraňovali spadnuté konáre a prekážky," uviedla hovorkyňa.

Obyvatelia Žiliny a jej mestských častí môžu podľa nej požiadať o pomoc jednotky dobrovoľných hasičov, ktoré pôsobia v mestských častiach - DHZO Trnové, DHZO Bytčica, DHZO Mojšova Lúčka, DHZO Brodno, DHZO Vranie, DHZO Zádubnie a DHZO Zástranie.

"V prípade núdze je potrebné, aby občan kontaktoval linku tiesňového volania 112 integrovaného záchranného systému. Obyvatelia mestských častí môžu priamo kontaktovať ktoréhokoľvek člena dobrovoľného hasičského zboru vo svojej mestskej časti," vysvetlila. Informácie o činnosti Dobrovoľných hasičov mesta Žilina a aktuálne informácie môžu obyvatelia získať na ich stránke na sociálnej sieti, dodala Zigová.

aktualizované 11:50 Profesionálni i dobrovoľní hasiči z Trnavského kraja zasahovali počas sobotného dopoludnia pri viacerých mimoriadnych udalostiach, ktoré spôsobil silný vietor a nepriaznivé počasie. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lenka Košťálová, celkovo absolvovali hasiči v priebehu rána a dopoludnia 28 zásahov.

POČASIE PO VČERAJŠKU POTRÁPI AJ DNES ⚠️ POZOR NA SILNÝ VIETOR 🌬 Polícia v rámci celého Trnavského kraja eviduje viacero... Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Friday, February 3, 2023

"V okrese Trnava to bolo osem výjazdov, v Piešťanskom okrese tri, v Hlohovci štyri, v Dunajskej Strede šesť, v Galante dva, v Senici štyri a v okrese Skalica jeden výjazd. Zasahovali profesionálni hasiči i členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí," povedala Košťálová. Ako doplnila, zásahy smerovali najčastejšie k stromom a konárom, ktoré popadali na elektrické vedenie. Hasiči zasahovali aj pri odletujúcich častí striech z budov.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Trnavský kraj

aktualizované 11:45 Okresný úrad (OÚ) v Žiline vyzýva občanov na severe Žilinského kraja, aby pre zlú situáciu vychádzali z domov a cestovali motorovými vozidlami iba v súrnych prípadoch. Informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.

Upozornila, že občania by tiež nemali cestovať motorovými vozidlami na víkend na sever Slovenska. "Zamedzí sa tak blokovaniu prístupových ciest v obciach a uvoľní sa cesta nasadenej technike v zvládaní snehovej kalamity na cestných komunikáciách," uviedla Eliášová.



aktualizované 11:30 Na cestách je potrebné jazdiť mimoriadne opatrne a znížiť rýchlosť. Vodiči, ktorí nemajú skúsenosti s jazdou na snehu, by sa do premávky za žiadnych okolností na severe Slovenska na cesty vydávať nemali.

aktualizované 11:22 Na Slovensku je vyhlásených 83 mimoriadnych situácií v súvislosti s intenzívnym snežením a vetrom. Eviduje to Centrálne monitorovacie stredisko Sekcie krízového riadenia Ministerstvo vnútra (MV) SR. Informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

"Ide o mimoriadne situácie vyhlásené najmä pre nezjazdnosť miestnych komunikácií, sťažený prístup do obydlí, obchodov, zdravotných stredísk či zastávok hromadnej dopravy. Môže ísť aj o sťaženie zásobovania, hromadenie snehu v obciach, v niekoľkých z nich boli prerušené dodávky elektrickej energie," uviedla Eliášová.

Priblížila, že odpratávanie snehu, popadaných stromov a ďalších prekážok sa vykonáva najmä s disponibilnými prostriedkami obcí. Okresné úrady sú súčinné v rámci svojich kompetencii a podmienok.

Silný vietor tiež komplikuje situáciu na horách. Horská záchranná služba vystríha pred pohybom v horských oblastiach. Štvrtý stupeň lavínového nebezpečenstva je vyhlásený pre lokality Vysokých a Západných Tatier a Malej Fatry; v Nízkych Tatrách a vo Veľkej a v Lučanskej Fatre je vyhlásený tretí stupeň lavínového nebezpečenstva, pripomína Eliášová.

"Stále platí odporúčanie cestovať iba v nevyhnutných prípadoch, vyhýbať sa rizikovým stanovištiam, ktoré v prípade zrútenia môžu spôsobiť škody na zdraví a majetku," poznamenala hovorkyňa. Aj v oblastiach, ktoré nie sú zasiahnuté snehovou kalamitou, môže podľa Eliášovej dôjsť ku komplikáciám najmä v súvislosti s nadmernými snežením. Mimoriadna situácia z dôvodu povodne bola vyhlásená v obci Veľká Ves nad Ipľom v okrese Veľký Krtíš.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Facebook/ Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

aktualizované 11:20 Následky nepriaznivého počasia a silného vetra odstraňovali v priebehu noci i sobotného dopoludnia profesionálni aj dobrovoľní hasiči v Nitrianskom kraji. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre Andrey Červočovej absolvovali celkovo 13 výjazdov.

Ako uviedla, v teréne boli hasiči z Nitry, Nových Zámkov, Štúrova, Komárna, Levíc, Šiah a Topoľčian. Na výjazdoch boli aj dobrovoľní hasiči z Číčova, Bátoviec a Bohuníc. "Zasahovali pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd i odstraňovaní popadaných stromov z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali premávku. V jednom prípade šlo o odčerpávanie vody zo zaplavenej ulice," informovala Červočová. Celkovo sa na zásahoch zúčastnilo 43 príslušníkov HaZZ a osem členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. "Nasadených bolo 15 kusov hasičskej techniky," doplnila.