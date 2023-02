EXTRÉMNE počasie bičuje Slovensko: Orkán Pit udrel naplno, láme konáre a vyvracia stromy! TOTO nás dnes čaká

aktualizované 8:50 Na cestách pod Tatrami naďalej platí prvý kalamitný stupeň. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský potvrdil, že situácia je zlá. Komplikuje ju množstvo snehu vo vyšších polohách a veľmi prudký vietor na podhorí.

INFO Z CIEST PREŠOVSKÉHO KRAJA Vo Svite krízový štáb mesta vyhlásil krízový stav v súvislosti so snehovou kalamitou,... Posted by Polícia SR - Prešovský kraj on Friday, February 3, 2023

"Nedá sa povedať, kde je to najhoršie, pretože všade je to veľmi zlé. Čím vyššie, tým viac snehu, s narastajúcou nadmorskou výškou je situácia ešte náročnejšia. Dá sa prejsť viac menej všade, robíme všetko preto, aby sme nemuseli zavrieť ďalšiu cestu. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, zatiaľ nechávame v platnosti prvý stupeň, výstraha meteorológov platí do 18. hodiny," uviedol Polomský. Zatiaľ cestári zatvorili len dva úseky, zo Štrby do Šuňavy cez chotár a z obce Lučivná do tamojších kúpeľov.

Na cestách naprieč celým regiónom treba podľa Polomského rátať s päť až desať centimetrami snehu. Odporúča vodičom počas soboty radšej nevychádzať na cesty, pokiaľ to nie je nutné. V teréne je nasadených všetkých 24 podtatranských sypačov a ďalších päť z iných oblastí. "Niektoré autá ostali v kritických úsekoch, napríklad na Ceste slobody vo Vysokých Tatrách a nevracali sa naspäť. Vymení ich až ďalšie vozidlo po striedaní smien. Všetci vodiči boli v teréne od piatka (3.2.) od 20. hodiny až do rána do 8. hodiny, majú za sebou náročnú službu," zhodnotil Polomský.

Vodiči na cestách od rána upozorňovali na komplikácie, zasnežená vozovka je napríklad aj na podtatranskej diaľnici D1. Na ceste medzi Spišským Štvrtkom a Smižanmi skončil autobus mimo cesty. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na sobotu výstrahu 2. stupňa pred snežením, tvorbou snehových jazykov a závejov a 3. stupeň pre silný vietor na horách. Ten môže dosiahnuť v nárazoch až 180 kilometrov za hodinu. Väčšina výstrah platí do polnoci.

aktualizované 8:40 V Žilinskom kraji komplikuje aj v sobotu ráno dopravu na cestách silné sneženie, vietor, pády stromov, zľadovatené úseky a šmýkajúce sa nákladné motorové vozidlá. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Zuzany Šefčíkovej je najhoršia situácia v okresoch Dolný Kubín, Čadca a Martin.

POZOR - MIMORIADNA SPRÁVA: AK NEMUSÍTE NECESTUJTE AUTOM Žiadame vodičov aby zvážili svoju cestu vozidlom v Žilinskom... Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Friday, February 3, 2023

Doplnila, že na linke tiesňového volania 158 evidovali od piatkového (3. 2.) rána do 7.00 h v sobotu 519 hovorov. "Preverili sme 106 škodových udalostí, pri piatich dopravných nehodách sa ťažko zranili dvaja ľudia. Vyslobodených bolo 42 nákladných vozidiel," uviedla. Cestu I/18 medzi Žilinou a Martinom sprejazdnili v sobotu o 0.40 h a premávku úplne obnovili o 1.30 h. "Čakacia doba v kolónach bola od troch do ôsmich hodín," dodala krajská policajná hovorkyňa.

aktualizované 8:30 Vo Vysokých a Západných Tatrách platí veľké lavínové nebezpečenstvo, štvrtý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných pohoriach pretrváva zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň. Informoval o tom Pavel Beťko zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).

Preventívne odstrely lavín vo Vysokých a Západných Tatrách Keďže sa vo Vysokých a Západných Tatrách vytvorilo VEĽKÉ... Posted by Horská záchranná služba on Friday, February 3, 2023

"Najväčším problémom ostáva vetrom previaty sneh v kombinácií s novým snehom. Snehová pokrývka je vplyvom veľmi silného severozápadného vetra transportovaná na južné, východné a juhovýchodné orientácie. Obzvlášť nebezpečné sú záveterné strany hrebeňov pod sedlami, skalnými stenami a na mnohých strmých svahoch (nad 30 stupňov). Tu je uvoľnenie lavín pravdepodobné už pri malom dodatočnom zaťažení upozornil," Beťko.

Zdôraznil, že sa očakáva výskyt stredných aj veľkých spontánnych lavín, prevažne prachových z nového snehu. Pohyb vo vysokohorskom teréne a podhorí, ohrozenom lavínovými svahmi, sa neodporúča.

Na horách je v sobotu oblačno až zamračené, snežiť má najmä na severných a severozápadných návetriach hôr. Za posledných 24 hodín pripadlo najviac zrážok v Malej Fatre, Západných a Vysokých Tatrách v priemere od 20 do 50 centimetrov. V Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre od päť do 20 centimetrov nového prevažne prachovitého snehu. Fúkať bude veľmi silný vietor, ktorý bude dosahovať 110 až 120 kilometrov za hodinu, ojedinele v nárazoch 160 až 180 kilometrov za hodinu, dodal Beťko.

aktualizované 8:20 Vyhlásená kalamita pre sneženie stále platí na Orave, Liptove, Kysuciach a Hornom Považí. Rovnako tiež v Poprade, Kežmarku, Martine a Turčianskych Tepliciach. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Sneh komplikuje dopravu aj na ďalších miestach Slovenska.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

Obmedzenia naďalej platia aj pre horské priechody. Pre nákladné vozidla nad desať metrov dĺžky uzatvorili horský priechod Donovaly, Príslop, a Kremnické Bane. Horský priechod Dobšiná je uzatvorený pre dopravu nad 3,5 tony.

V severných okresoch západného a stredného Slovenska je obmedzená viditeľnosť na 100 metrov. V Námestove na cestách tretej triedy treba počítať tiež s tvorbou snehových jazykov. Mrznúce mrholenie je v Čebovciach a vo Veľkom Krtíši.

Cestári tiež upozornili, že cesty tretej triedy medzi Štrbou a Šuňavou a v Lučivnej sú pre silný vietor a záveje uzatvorené. Cesta druhej triedy medzi Srdiečkom a Bystrou je zjazdná len so snehovými reťazami. Tie sú nutné pre vozidlá nad 3,5 tony aj na cestách tretej triedy v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves.

Zelená vlna RTVS informuje, že dopravu komplikujú aj popadané stromy na viacerých miestach Slovenska. Zasnežené a neupravené cesty sú tiež v okolí Prešova. S hustým snežením a neupravenými cestami treba počítať tiež na horskom priechode Fačkov a Čertovica.

aktualizované 8:10 Ľudia sa na sociálnych sieťach navzájom informujú o situácii v jednotlivých regiónoch. Takto to ráno vyzeralo v Oravskej Lesnej.

aktualizované 8:00 Na severnom a strednom Slovensku sa môže v sobotu na horách vyskytnúť mohutná víchrica až orkán. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy výstrahu tretieho stupňa. Veternejšie môže byť podľa neho na celom Slovensku. Na viacerých miestach treba počítať aj so silným snežením, snehovými závejmi či poľadovicou.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

Výstrahy tretieho stupňa pred vetrom na horách platia pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Meteorológovia očakávajú, že vietor dosiahne v nárazoch rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu, v priemere 110 až 120 km/h. Predpokladaná rýchlosť vetra je podľa nich extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

Silnejší vietor na horách sa môže podľa SHMÚ vyskytnúť aj inde. Pre viaceré okresy na severnom, strednom, východnom a južnom Slovensku platia výstrahy prvého a druhého stupňa. Na celom území bude veternejšie aj mimo hôr, platia výstrahy prvého a druhého stupňa. Na severnom Slovensku treba počítať tiež so silným snežením, miestami môže napadnúť od 20 do 50 centimetrov snehu. Meteorológovia vo viacerých regiónoch varujú aj pred snehovými jazykmi a závejmi, ako aj poľadovicou. Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

aktualizované 7:00 Horský prechod Donovaly je neprejazdný pre nákladnú dopravu nad 10 metrov. Hlásia nárazový vietor a záveje.

Vlakový dopravca hlási pre nepriaznivé počasie meškanie vlakov aj v iných častiach Slovenska

Vyše 40 minút aktuálne mešká rýchlik na trase Vrútky-Zvolen. Naďalej sa zdržia aj vodiči na cestách. Zelená vlna RTVS informuje o niekoľkohodinových kolónach na úseku Žilina - Martin -Ružomberok v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria aj na hlavných ťahoch v Martine.

VIDEO Snehová kalamita v Námestove: Autá sa šmýkajú na neupravených cestách

Dopravné aplikácie evidujú zdržania v okolí Žiliny, Čadce, Krásna nad Kysucou, Kraľovian, Dolného Kubína, Ružomberka, Liptovského Mikuláša i Zvolena.

Nárazy vetra ojedinele presiahnu 90 kilometrov za hodinu

Meteorológovia očakávajú po výdatnom snežení veľmi silný vietor a tvorbu snehových závejov a jazykov. Vo vysokých polohách môže byť mohutná víchrica až orkán. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

Ešte veternejšie bude na horách, kde sa očakáva víchrica až silná víchrica. Vo vysokých polohách prechodne mohutná víchrica až orkán. "Vietor môže za pohoriami aj "prepadávať", teda vysoká rýchlosť sa môže prechodne vyskytnúť aj v záveterných lokalitách na južných svahoch. Najmä Nízkych Tatier a Volovských vrchov," spresnil SHMÚ.

Výrazné problémy možno očakávať v dodávkach elektrickej energie, keďže silný vietor pácha škody aj na elektrických vedeniach, upozorňuje imeteo.sk. Na cestách rátajte s nebezpečné snehovými závejmi a jazykmi, hrozí veľká snehová fujavica. Ak nevyhnutne nemusíte, radšej v sobotu predobedom nikam nejazdite.