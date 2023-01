Hlasovanie o predčasných voľbách: Úvodné fiasko v parlamente, poslanci si neschválili program, zasiahol Kollár!

Galéria fotiek (8) Parlament rokuje o termíne predčasných volieb.

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Viacerí stále nevedia, ako to vlastne dopadne a v hre je dokonca aj júnový termín. A to aj napriek tomu, že predchádzajúca dohoda torza koalície bola na konci septembra. Reč je totiž o termíne predčasných volieb, o ktorom majú dnes poslanci v parlamente rokovať. Predložených bolo viacero návrhov termínov, od mája až po september. Nikto však nevylučuje ani možnosť, že poslanci nedohodnú ani na jednom termíne, a v takom prípade by do celej situácie už zasiahla aj prezidentka Zuzana Čaputová.