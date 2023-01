Lavína v Nagane si vyžiadala dva životy: Zahynul aj americký lyžiar

Japonská polícia v pondelok uviedla, že telá sa v oblasti našli, obete však tamojšie úrady neidentifikovali; uviedli len, že ide o dvoch mužov. Americký lyžiarsky časopis Mountain Gazette napriek tomu informoval, že jednou z obetí je americký profesionálny lyžiar Kyle Smaine (31). Dvaja muži, ktorí so Smaineom cestovali do Japonska, na sociálnej sieti Instagram potvrdili, že zomrel, keď ho zasypala lavína. Pátracie tímy našli v pondelok dvoch mužov "so zástavou srdca i dýchania", povedal pre AFP predstaviteľ tamojšej polície Tomohiro Kušibiki, pričom použil termín bežne používaný v Japonsku na úmrtia, prv než môže ich príčinu presne určiť lekár.

Dvaja muži, ktorí prišli o život, sa v nedeľu spolu s niekoľkými ďalšími lyžiarmi a snoubordistami v čase, keď sa lavína strhla, nachádzali mimo kontrolovaných oblastí lyžiarskeho strediska v dedine Otari. Ostatným sa podarilo vrátiť sa dolu, dvaja zahraniční turisti však boli v nedeľu vo večerných hodinách naďalej nezvestní. Veľkú časť Japonska pokryl v priebehu minulého týždňa sneh – vrátane Nagana, ktoré počas lyžiarskej sezóny každoročne pritiahne množstvo turistov zo zahraničia. Pre danú oblasť v súčasnosti planí varovanie pred snežením a lavínami.