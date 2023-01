Parlament rokuje o termíne predčasných volieb: Matovič v rozprave nazval Moniku Jankovskú kravou

BRATISLAVA - Poslanci a torzo vládnej koalície má za sebou prvú, úspešnú skúšku pri hlasovaní ohľadom predčasných volieb. Parlament sa rozhodol, že 92 hlasmi podporí úpravu ústavy, podľa ktorej by mohli poslanci rozhodnúť o skrátení volebného obdobia bez toho, aby o tom rozhodovali občania v referende. Teraz zostáva už iba jediné - dohodnúť konkrétny termín, čo je aj dôvod, prečo sa poslanci v pléne vo štvrtok opäť stretávajú.

Boris Kollár ustanovil termín hlasovania o termíne predčasných volieb na 31. január, teda v utorok o týždeň

v pléne dnes opäť vystupujú v rámci rozpravy poslanci ako Robert Fico, Igor Matovič, Juraj Šeliga a ďalší

Rozprava opäť pokračuje, za rečníckym pultom už vystupuje poslanec Smeru-SD Richard Takáč. Ten v pléne vysvetľuje, prečo by mal byť uprednostnený májový termín predčasných volieb a nie koaličný, septembrový.

V parlamente až do 14:00 poobedia prebieha prestávka v rokovaní. Po jej konci bude pokračovať rozprava poslancov k prejednávanému bodu.

Za Robertom Ficom (Smer-SD) vystupuje v pléne aj šéf OĽaNO Igor Matovič. Ten v pléne verejne nazval bývalú štátnu tajommníčku na rezorte spravodlivosti za čias vlád Smeru Moniku Jankovskú za "kravu". Po tomto slove sa už ozval aj podpredseda Pčolinský, ktorý schôdzu vedie. "Pán poslanec, treba mať už nejakú hranicu," prerušil Matoviča Pčolinský.

Matovič okrem iného označil Fica za skorumpovaného zlodeja. Tvrdí, že vládna koalícia len rozviala ruky orgánom činným v trestnom konaní a dala im slobodu, ktorú im predchádzajúca vláda vzala. Milan Kuriak (OĽaNO) tvrdí, že vláda za posledné tri roky urobila pre Slovensko viac než tie predchádzajúce. Skonštatoval, že keby mala k dispozícii 12 rokov vládnutia a také podmienky, ako mal Smer-SD, Slovensko by vyzeralo úplne inak.

Hlas-SD na čele s Petrom Pellegrinim dnes podal návrh na konanie predčasných parlamentných volieb 24. júna . "Je absolútne neprijateľné, aby vláda bez akéhokoľvek mandátu a bez dôvery vládla desať mesiacov po svojom odvolaní. Dodnes neponúkla jediný dôvod, prečo by septembrové voľby boli dobrým riešením pre ľudí a pre Slovensko. Nikdy v histórii nebola potreba zodpovednej a kompetentnej vlády taká naliehavejšia ako dnes," uviedol predseda Hlasu Pellegrini.

Medzi podpredsedom Petrom Pčolinským a Ladislavom Kamenickým zo Smeru nastala roztržka na téme faktickej poznámky. Pčolinský Kamenickému vytykal, že Kamenický nereaguje na vystupujúceho Fica ale, priamo naňho. "Vy ani neviete, o čom idem hovoriť a už ma prerušujete," hádal sa Kamenický s Pčolinským. Člen Sme rodina sa odvoláva na rokovací poriadok, podľa ktorého sa vo faktickej poznámke smie reagovať len na predrečníka a na nikoho iného.

Prvým vystupujúcim bol Robert Fico.

V rozprave vystúpia viacerí poslanci ako Robert FIco, Igor Matovič, Richard Takáč, Milan Mazurek, Peter Pellegrini, Ľuboš Blaha, či Juraj Šeliga. Koalícia navrhuje termín predčasných volieb na 30. septembra . Opozícia tento termín odmieta. Nezaradení poslanci z Hlasu-SD avizovali, že predložia návrh na zmenu termínu, a to na 30. júna . Smer-SD aj to považuje za neskorý termín, navrhovať chce 20. máj . Štvrtková tradičná hodina otázok popoludní nebude, pretože neboli položené žiadne otázky.

Plénum otvára bod rokovania ohľadom termínu volieb. Hlavným spravodajcom je poslanec Lukáš Kyselica (OĽaNO). "Očakávam, že aj keď je veľa prihlásených ľudí do rozpravy, že tá debata bude konštruktívna a nebudeme sa vracať k tomu, čo predchádzalo schvaľovaniu tohto uznesenia, nechcem aby sme sa vracali k rozprave, ktorá sa týkala o možnosti vsunutia skrátenia volebného obdobia uznesením a s tým, že sa tam nedáva referendum. To sme si už rozobrali," povedal Kyselica do pomerne rušného a hlučného pléna, čo Kyselica patrične okomentoval. Kollár Kyselicu však ihneď napomenul, aby uvádzal návrh a nehovoril k tomu "svoje myšlienky a nenaťahoval to".

Poslanci 131 hlasmi schválili, že sa v rámci uznesení o skrátení volebného obdobia bude hlasovať v utorok 31. januára. Návrh podal predseda Boris Kollár. Ak by rozprava skončila dnes aj predčasne a pred 16:00, tak aj tak sa bude hlasovať v utorok o 17:00.

O uznesení, ktorým sa má skrátiť volebné obdobie parlamentu, majú poslanci rokovať práve vo štvrtok. Informoval o tom v pléne NR SR predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Uznesením sa má určiť termín predčasných parlamentných volieb. Strany bývalej koalície sa dohodli, že by mali byť 30. septembra.

Vo štvrtok o 10.00 h by mali poslanci zaradiť do programu schôdze návrh uznesenia. Hlasovať o ňom by sa mohlo podľa Kollára v utorok (31. 1.). Parlament v stredu schválil zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktorého schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov poslancov.

Sme rodina podporí aj letné termíny

Hnutie Sme rodina podporí v Národnej rade (NR) SR májový, júnový aj septembrový termín predčasných volieb a uvidí, kde sa nájde potrebných 90 hlasov poslancov. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu parlamentu Kollára.

"Myslíme si, že by bolo lepšie vykonať voľby v júni. Ale musíme nájsť 90 poslancov. Keď nenájdeme 90 poslancov na jún, tak sa musíme snažiť nájsť 90 poslancov na september. Keď ich nenájdeme ani na september, tak budú voľby vo februári a dovtedy tu bude úradnícka vláda," upozornil Kollár.

OĽaNO nepodporí nič iné, ako september

Poslanci za OĽaNO nebudú hlasovať za žiadny iný termín predčasných volieb ako septembrový. Potvrdil to líder OĽaNO Igor Matovič. Zopakoval, že ľudia ich zvolili, aby bránili mafii vrátiť sa k moci. Za najväčšie sklamanie od hnutia Sme rodina považuje Matovič to, že blokuje úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku. Zároveň kritizoval Smer-SD za to, že v minulosti nepodporil návrhy OĽaNO na zrušenie či zníženie kvóra pri referende.

OĽaNO podporí septembrový termín volieb, keďže sa na tom dohodli štyri strany bývalej koalície. Matovič predpokladá, že opozičné návrhy na skorší termín nebudú úspešné, ani keby ich podporili Sme rodina, pretože nezískajú podporu 90 hlasov. "Keď si takto budú Sme rodina hrať svoju hru, nič im to platné nebude, lebo na ostatné návrhy 90-ka nebude," povedal na tlačovej konferencii.

Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš hovorí, že na septembri sa dohodli strany bývalej koalície a nemajú preto ustupovať opozícii. Tá chce podľa neho voľby čo najskôr, aby sa mohli zastaviť vyšetrovania jej bývalých nominantov.

Opozičný Smer presadzuje 20. máj

Smer–SD dnes podľa informácii priamo zo strany predloží v Národnej rade pozmeňujúci návrh, aby sa predčasné voľby konali 20. mája 2023. "Už júnový termín je kompromisný. Uvedomme si, že ak vláda padla 15. decembra a bolo treba hneď sa dohodnúť na predčasných voľbách, tieto voľby by boli buď v marci alebo začiatkom apríla. Preto považujeme júnový termín za kompromisný, ale ako vidíte, kompromis je slovo, ktoré vládna koalícia nepozná a rovno si dali termín 30. september. Ak budú nejaké termíny, ktoré budú navrhnuté do 30. júna, pochopiteľne podporíme v prípade, že náš návrh neprejde aj tieto návrhy, ale 30. september je úplne neakceptovateľný, lebo je výsmechom do tváre všetkým ľuďom na Slovensku. Ak jednotka neschopnosti Remišová s Hegerom nás presviedčajú, že oni ešte potrebujú čas, aby ukázali, ako dobre vládnu," uzavrel Robert Fico.