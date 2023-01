Parlament rokuje o kľúčovej otázke: Termín predčasných volieb bude záväzný, len ak poslanci schvália novelu ústavy!

Galéria fotiek (4) Poslanci sa budú zaoberať otázkou ústavného zákona na skrátenie volebného obdobia.

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR dnes opäť zasadli do lavíc. Pokračovať majú v riadnej schôdzi, ktorá sa začala ešte v decembri. Rozhodnúť by sa na nej malo o novele Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia parlamentu. Ide o kľúčový moment, keďže je akýmsi potvrdením jesenného termínu volieb, ktorý koalícia stanovila na 30. september 2023.