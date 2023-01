Pokračuje súd v kauze vraždy Jána Kuciaka: Vypovedá Andruskóova účtovníčka, predvolaný je aj vyšetrovateľ Juhás

Aktualizované o 13:18

Na pojednávaní vypovedá aj bývalá účtovníčka Zoltána Andruskóa. "Poznala som ho dobre, mali sme veľmi dobrý vzťah, považovala som ho za rodinu," povedala svedkyňa na súde. Spomína na deň, kedy Andruskóa zadržali. "Keď som zbadala policajtov, myslela som si, že ide o jeho daňové veci, no potom som sa dozvedela, že ide o vraždu Jána Kuciaka. Neskôr v to ráno som sa to dozvedela aj z médií," uviedla.

Aktualizované o 09:51

Obžalovaný Darko Dragić trval aj na osobnom výsluchu znalcov z odboru psychológie a psychiatrie. Vypovedá preto aj psychológ a súdny znalec Anton Heretik. Dragićova obhajkyňa sa ho pýta, aké mal podklady an znalecký posudok a či sa s Dragićom stretol aj osobne.

Galéria fotiek (14) Anton Heretik

Zdroj: Topky/Maarty

Práve vo veci prípravy vrážd by mal prísť vypovedať policajný vyšetrovateľ Peter Juhás, ktorý vyšetroval prípad vraždy novinára. Poznatky z tohto vyšetrovania totiž boli následne využité pre objasňovanie prípadu prípravy vrážd. Okrem Petra Juhása je predvolaná ešte jedna svedkyňa a traja súdni znalci. Súd by sa tiež mal zaoberať komunikáciou z aplikácie Threema, ktorá sa týka prípadu prokurátorov.

V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 súd rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

archívne video

Príprava vrážd prokurátorov

V kauze prípravy vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Dušan Kracina a bosniansky občan Darko Dragić. Podľa prokuratúry zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol.

archívne video

Alena Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragićovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nakoniec nebol dokonaný.

Galéria fotiek (14) Darko Dragić

Zdroj: Topky/Maarty

V roku 2018 Marian Kočner oslovil Alenu Zsuzsovú vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Mariana Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.