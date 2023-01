REFERENDUM Vo volebných miestnostiach sa odporúča respirátor: Pozor, za toto vám hrozí pokuta!

archívne video

hlasovacie miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00

covid pozitívni ľudia a aj tí, ktorí chcú hlasovať mimo obce trvalého bydliska si museli potrebné dokumenty a žiadosti vybaviť do piatka

občania v hlasovacom lístku krúžkujú len jednu odpoveď

platnosť referenda závisí od toho, či sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina voličov (viac ako 50 %)

Aktualizované o 14:58

V bratislavskom Ružinove sa voličská účasť v referende zatiaľ pohybuje tesne pod desiatimi percentami. Starosta mestskej časti Martin Chren to uviedol na sociálnej sieti po tom, ako navštívil dopoludnia 25 zo 70 miestnych okrskov. "Priebeh je zatiaľ, samozrejme, pokojný, bez akýchkoľvek problémov. Predpokladám, že výsledky by mohli byť známe už okolo polnoci," uviedol Chren.

Ako podotkol, bez ohľadu na výsledok referenda je jeho príprava a organizácia pre miestny úrad rovnako náročná ako príprava hociktorých iných volieb. Ocenil aktívnych občanov, ktorí sú ochotní prísť pracovať do volebných a referendových komisií. "Bez nich by sme férové voľby zorganizovať nedokázali," poznamenal.

Aktualizované o 14:47

Výsledky referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Hovorí to Ústava SR. Na Slovensku môže voliť približne 4,4 milióna ľudí. Referendum by bolo teda platné, ak by prišlo hlasovať približne 2,2 milióna voličov. Ak by nadpolovičná väčšina z nich, teda asi 1,1 milióna voličov, odpovedala na otázku kladne, bolo by referendum úspešné. V takom prípade by návrhy prijaté v referende vyhlásila Národná rada SR ako zákon, vyplýva z ústavy.

Aktualizované o 14:17

Priebeh referenda v krajských mestách Nitra a Trnava je zatiaľ pokojný, volebné komisie nemuseli riešiť žiadne problémy. Vo volebnom okrsku č. 17 zriadenom v priestoroch Základnej školy Cabajská členovia okrskovej volebnej komisie oslávili sobotňajší Medzinárodný deň objímania.

Galéria fotiek (21) Referendum v Nitre

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

"Volička ešte pred hlasovaním pripomenula členom komisie, že 21. január je dňom objímania, a všetkých prítomných aj hneď vyobjímala," zhodnotil priebeh referenda hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Aktualizované o 13:37

Ak sa volič pri vypĺňaní hlasovacieho referendového lístka pomýli, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o nový. Nesprávne upravený lístok si nenecháva, má ho odložiť na určené miesto, inak mu hrozí pokuta 33 eur. Vyplýva to z informácií zverejnených na webstránke ministerstva vnútra. "Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur," píše sa na webe.

Galéria fotiek (21) Zdroj: TASR/Radoslav Stoklasa

Aktualizované o 13:09

Vo volebnej miestnosti by si mali ľudia prekryť horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v rámci súboru rád k sobotňajšiemu referendu. Radí tiež dodržiavať odstupy či používať dezinfekciu. "Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie ochorenia COVID-19 a chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení (COVID-19, chrípka, chrípke podobné ochorenia a podobne)," ozrejmila hovorkyňa úradu Daša Račková. Členovia volebných komisií by mali podľa ÚVZ vo volebných miestnostiach uverejniť oznam pre voličov o odporúčaní dodržiavať základné hygienicko-epidemiologické opatrenia.

VIDEO: Referendum 2023: V Bacúrove pri Zvolene je účasť voličov nízka

Mali by tiež zabezpečiť dezinfekciu rúk pred vstupom do volebnej miestnosti, ako aj na stoloch pre členov komisie. Úrad tiež radí predísť zhromažďovaniu osôb na jednom mieste. "Zabezpečte vo volebnej miestnosti len potrebný počet voličov v jednom okamihu," uviedol. Dôležité je aj pravidelné vetranie, dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek aj písacích potrieb. "Písacie potreby dezinfikovať po každom použití voličom, nezdieľať písacie potreby medzi sebou," zdôraznili odborníci. Voličom úrad pred vstupom do miestnosti odporúča prekryť si horné dýchacie cesty a vydezinfikovať ruky.

Galéria fotiek (21) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"V prípade, že pred vstupom do volebnej miestnosti nebude k dispozícii dávkovač dezinfekcie, použite vlastnú," doplnil. Pri čakaní v rade radí dodržiavať dostatočný sociálny odstup. "Ak je vo volebnej miestnosti veľa ľudí, počkajte pred ňou, aby v nej bol len potrebný počet voličov," podotkli odborníci. Odporúčajú tiež používať vlastné písacie potreby a po odchode z volebnej miestnosti taktiež vydezinfikovať si ruky.

Aktualizované o 12:54

S otázkami o referende sa môžu občania obrátiť na informačné linky Ministerstva vnútra (MV) SR. Zavolať môžu do 22.00 h. Telefónne čísla sú 02/48592317 a 02/48592312. TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR. Informácie k referendu občania nájdu aj na webovom sídle Ministerstva vnútra SR, pripomenul rezort.

Aktualizované o 12:47

Polícia zatiaľ v Bratislavskom kraji neeviduje žiadne incidenty ani narušenia verejného poriadku v súvislosti so sobotňajším referendom. Uviedol to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. "Môžem konštatovať že situácia je pokojná, bez narušenia verejného poriadku alebo incidentov," uviedol. Problémy polícia neeviduje ani v súvislosti s dopravou.

Galéria fotiek (21) Zdroj: Topky/Roman Leško

Aktualizované o 12:16

O možnosť hlasovať v sobotňajšom referende prostredníctvom prenosnej volebnej schránky požiadalo v Banskej Bystrici 120 ľudí. Sú medzi nimi i väzni či pacienti hospitalizovaní v nemocniciach na území mesta. Uviedla to vedúca organizačného oddelenia Mestského úradu v Banskej Bystrici Helena Koreňová. "V Banskej Bystrici sú to dve väznice, v oboch je to po 20 voličov. V dvoch nemocniciach je to dohromady asi 15 pacientov," priblížila Koreňová. Ako dodala, o možnosť hlasovať v referende do prenosnej volebnej schránky požiadali aj viacerí seniori zo zariadení sociálnych služieb na území mesta.

Galéria fotiek (21) Zdroj: Topky/Jan Zemiar

Podmienkou je, aby mal volič v zariadení vedený trvalý pobyt, hlasovať budú v spoločnej miestnosti alebo pri svojom lôžku. Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky je určené najmä pre ľudí, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nevedia osobne dostaviť do volebných miestností. "K týmto voličom prídu dvaja vyslaní členovia okrskovej komisie s prenosnou urnou," priblížila Koreňová. O takýto spôsob hlasovania môžu občania požiadať telefonicky aj v sobotu do 18.00 h. V Banskej Bystrici bolo pre referendum otvorených 78 volebných okrskov a volebných miestností. O špeciálny spôsob hlasovania z dôvodu ochorenia COVID-19 nepožiadal na území mesta žiadny volič.

Aktualizované o 11:36

Ak volič nemôže sám hlasovať, či už pre zdravotné postihnutie, alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže mu pomôcť iná osoba, nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie. Takýto volič musí svoju situáciu oznámiť pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii. Informuje o tom ministerstvo vnútra na svojom webe. Ak voličovi ide za plentu pomáhať iná spôsobilá osoba, hlasovací lístok musí upraviť podľa pokynov voliča.

VIDEO: Referendum 2023 Volebné miestnosti sú otvorené, priebeh je zatiaľ bezproblémový

"Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb," dopĺňa rezort vnútra. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže to za neho urobiť na jeho požiadanie iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

Aktualizované o 10:54

Všetky volebné miestnosti v krajských mestách Nitra a Trnava sa v sobotu na hlasovanie v referende otvorili načas a bez problémov. Volebné komisie pre referendum zatiaľ nezaznamenali žiadne problémy, informovali hovorca Nitry Tomáš Holúbek a hovorkyňa Trnavy Veronika Majtanová. V Nitre sa môže v referende vyjadriť 63.585 oprávnených voličov. Zriadených je 72 volebných okrskov.

Galéria fotiek (21) Zdroj: Topky/Jan Zemiar

Oproti voľbám pribudol jeden okrsok, ktorý je zriadený na okresnom úrade. Určený je pre ľudí s ochorením COVID-19, ktorí požiadali o prenosnú schránku. V Trnave je zriadených 25 volebných okrskov. Vo volebnom okrsku 18, zriadenom na Základnej škole Cabajská v Nitre, je zatiaľ účasť na referende veľmi nízka. Z 820 oprávnených voličov odovzdalo počas prvých troch hodín referenda svoj hlas len 15 ľudí. Podobná situácia je aj v okrsku 17, ktorý je zriadený v rovnakej budove.

Aktualizované o 10:42

Referendum zatiaľ prebieha bez problémov, fungovať by mali všetky okrskové volebné komisie. Na brífingu to uviedol predseda štátnej volebnej komisie Ladislav Orosz. "Nemáme v súčasnosti žiadnu informáciu, že by bol niekde problém. Všetky komisie by mali riadne fungovať a referendum prebieha tak, ako by malo," povedal Orosz. O špeciálne hlasovanie požiadalo 176 voličov. Zo 79 utvorených špeciálnych komisií funguje 66. "Podľa informácií z okresov, 13 špeciálnych komisií nezačalo činnosť, lebo žiaden z voličov o špeciálne hlasovanie nepožiadal," vysvetlila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová.

Galéria fotiek (21) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Výpadky elektriny, ktoré sú v niektorých okresoch, by podľa nej nemali narušiť priebeh referenda. "Ak by sa situácia nevyriešila do večerných hodín, budeme informovať o postupe," dodala. Ak by niektoré okrsky nemohli pre výpadky energie fungovať a muselo by sa v nich hlasovanie prerušiť, hlasovanie by sa tam predlžovalo. O hlasovanie poštou požiadalo rezort vnútra 75 voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Hlasovalo 62 z nich. V rámci Slovenska požiadalo o hlasovanie poštou cez 700 ľudí. "Nevieme povedať, koľko návratných obálok sa vrátilo, lebo lehota vypršala včera a obálky ležia na príslušných obciach," vysvetlila Chmelová.

Galéria fotiek (21) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aktualizované o 10:09

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, môže požiadať okrskovú komisiu o prenosnú volebnú schránku. Informuje o tom ministerstvo vnútra na svojej webstránke. Zdôrazňuje, že "o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky" možno požiadať okrskovú volebnú komisiu "len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená".

Aktualizované o 9:36

Všetky volebné miestnosti v okresoch Žilina, Trenčín a Ilava sa v sobotu na hlasovanie v referende otvorili načas. Doposiaľ okresné volebné komisie (OVK) pre referendum nezaznamenali žiadne problémy. "V územnom obvode okresného úradu Žilina nenahlásili, že by niektorá volebná miestnosť potrebovala začať neskôr alebo odročiť začiatok referenda. Zatiaľ je priebeh pokojný," povedala Petronela Rumanová z OÚ Žilina. Členovia žilinskej OVK počas dňa podľa nej možno navštívia i niektoré okrsky. Problémy nezaznamenali ani v okresoch Trenčín a Ilava, ktoré má na starosti OVK pre referendum v Trenčíne, doplnila zapisovateľka komisie Iveta Bartošová. "Všetky okrsky boli otvorené načas," doplnila.

Galéria fotiek (21) Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Galéria fotiek (21) Zdroj: TASR/Radoslav Stoklasa

OVK sa podľa nej dohodla, že vybraný okrsok alebo okrsky navštívi, len ak by sa tam vyskytol nejaký problém. "V Handlovej sa môže v referende vyjadriť 13.243 oprávnených voličov. Mesto k piatkovému (20.1.) dopoludniu vydalo spolu 101 voličských preukazov," informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. Referendum sa podľa nej koná v 18 okrskoch, ktoré sú v tých istých lokalitách, ako boli pri ostatných voľbách. "V prípade potreby môže oprávnený volič požiadať o prenosnú volebnú schránku telefonicky v príslušnom okrsku, kde je zapísaný v deň konania referenda," dodala.

Aktualizované o 9:13

Na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) otvorili v sobotu ráno všetky volebné miestnosti načas, a to aj v obciach, ktoré sú pre pretrvávajúcu energetickú kalamitu bez elektrickej energie. Uviedli to jednotlivé okresné volebné komisie. "Volebné miestnosti v okrese Banská Bystrica boli otvorené napriek tomu, že v niektorých obciach, napríklad Povrazník, nebol ráno elektrický prúd," uviedol podpredseda okresnej komisie.

V banskobystrickom okrese bolo vytvorených 129 volebných okrskov, z toho 78 v krajskom meste Banská Bystrica. "Problém s výpadkom elektrickej energie máme v dvoch obciach, a to Trenč a Šoltýska. Otvorené boli, ale fungujú pri sviečkach," uviedla Darina Šűliová, predsedníčka okresnej volebnej komisie v Lučenci, ktorá zastrešuje priebeh referenda aj v okrese Poltár. V oboch okresoch bolo v sobotu ráno otvorených celkom 114 volebných okrskov.

Galéria fotiek (21) Zdroj: TASR/Milan Drozd

Načas otvorili aj volebné miestnosti vo všetkých 56 okrskoch okresu Brezno. Problémy s výpadkami elektrickej energie eviduje okresná volebná komisia v obciach Lom nad Rimavicou, Sihla a Drábsko. V ostatných okresoch Banskobystrického kraja zatiaľ okresné volebné komisie evidujú bezproblémový priebeh hlasovania v plebiscite. V okrese Rimavská Sobota bolo otvorených 151 volebných okrskov, v okrese Revúca 66. V okresoch Zvolen, Krupina a Detva, ktoré zastrešuje okresná volebná komisia vo Zvolene, ich je 165, v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica 111. V okrese Veľký Krtíš otvorili načas volebné miestnosti vo všetkých 83 okrskoch.

Aktualizované o 8:55

Všetky hlasovacie miestnosti v okresoch Prešov a Košice otvorili načas, úvod sobotňajšieho referenda bol bez komplikácií. Potvrdila to predsedníčka okresnej volebnej komisie v Prešove Ivana Roháčová s tým, že v prešovskom okrese sa v sobotu hlasuje v 220 okrskoch. "Nemáme hlásené žiadne problémy, zatiaľ je absolútne pokojný priebeh referenda. Všetkých 165 klasických okrskov v okrese sa otvorilo načas. Máme aj štyri špeciálne okrsky, kde volia voliči v karanténe či izolácii," priblížila zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Košiciach Blanka Sándorová.

VIDEO: Referendum 2023: Volebná miestnosť v Košiciach

Galéria fotiek (21) Zdroj: TASR/Radoslav Stoklasa

Počas dňa sa členovia komisie chystajú aj do terénu na kontrolu jednotlivých okrskov. V Prešove otvorili všetkých 66 volebných miestností a bez problémov začali pracovať všetky okrskové komisie. "Zapísaných máme 68.782 voličov, vydali sme 329 hlasovacích preukazov a z voľby poštou zo zahraničia sa nám vrátilo sedem obálok, pričom na začiatku požiadalo 15 ľudí o voľbu poštou," uviedol koordinátor referenda v Prešove Jozef Smetana. Okrem toho mali v Prešove aj 171 žiadostí o prenosnú volebnú schránku, požiadať o ňu môžu obyvatelia aj počas referendového dňa.

Aktualizované o 8:00

Všetkých 12 okrskových komisií v Malackách otvorilo v sobotu ráno hlasovacie miestnosti načas. Informovala o tom hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. Mestský úrad Malacky vydal 46 hlasovacích preukazov. Štyria voliči požiadali o špeciálny spôsob hlasovania. "Evidujeme tri hlasovacie lístky poštou (zo zahraničia) - dva z Veľkej Británie a jeden z Portugalska," doplnila Pilzová.

Galéria fotiek (21) Zdroj: TASR/Radoslav Stoklasa

Aktualizované o 7:47

Všetky volebné miestnosti otvorili v sobotu ráno načas, priebeh referenda je zatiaľ pokojný. Uviedla to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán MV SR Eva Chmelová. Ani počas dňa neočakáva problémy. "Sú otvorené všetky miestnosti, v tejto chvíli nemáme hlásený žiadny problém," povedala Chmelová. Zdôraznila, že pri referende je situácia špecifická. "Referendum sa líši od volieb. Pokiaľ ide o kampaň, v zákone o volebnej kampani nie je referendum upravené, nič nie je zakázané. Neexistuje ani moratórium," ozrejmila.

Galéria fotiek (21) Zdroj: TASR/Radoslav Stoklasa

Neoficiálne výsledky referenda by podľa Chmelovej mohli byť známe skoro po polnoci. "Vzhľadom na jednoduché zisťovanie volieb v referende, ako aj elektronizáciu, pokiaľ ide o posielanie zápisníc, možno v skorých ranných hodinách. Netrúfam si povedať presne, ale určite niekedy skoro po polnoci," priblížila. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán začne zasadať o 9.00 h.

Aktualizované o 7:00

Na Slovensku sa ráno začalo deviate referendum v histórii samostatnej SR. Do volebných miestností, prichádzajú prví voliči.

VIDEO: Na Slovensku sa otvorili volebné miestnosti

Galéria fotiek (21) Volič vhadzuje obálku z hlasovacím lístkom do volebnej schránky krátko po otvorení

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Ako sa hlasuje v referende?

Počas sobotného (21. 1.) referenda dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď "áno" alebo "nie". Zakrúžkovať môže len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Vo volebnej miestnosti potrebuje predložiť občiansky preukaz . Ak hlasuje inde ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje aj hlasovací preukaz. Voliči mali právo získať tento hlasovací preukaz len do včerajška - 20. januára . Týka sa to len voličov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Postup nahlasenia o špeciálne hlasovanie museli žiadať do spomíaného piatka aj voliči, ktorí budú voliť v karanténe kvôli nákaze covidom . V prípade, že už ste držiteľom takéhoto preukazu, môžete hlasovať v hociktorej volebnej miestnosti v krajine.

Vzor hlasovacieho lístka si môžete pozrieť nižšie:

Galéria fotiek (21) Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Omyl pri hlasovaní hláste komisii

Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak nesprávne upravený hlasovací lístok neodloží do určenej schránky, hrozí mu pokuta 33 eur.

Galéria fotiek (21) Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Volebné miestnosti budú otvorené od siedmej do desiatej večer

Referendum bude v sobotu 21. januára, hlasovacie miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 . Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.

Galéria fotiek (21) Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Voliči, ktorí sú pozitívni na covid

Špeciálne hlasovať môžu voliči, ktorí majú k dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii. Voliči v karanténe si rovnako potrebovali vybaviť tieto záležitosti do piatka.

V deň konania referenda v čase od 7.00 h do 22.00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej okrskovej volebnej komisie. Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Členom komisie sa musí preukázať platným občianskym preukazom.

Galéria fotiek (21) Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Okrem špeciálneho hlasovania je možné požiadať o klasickú prenosnú volebnú schránku, ktorá je určená pre voličov, ktorí pre závažnú prekážku, najmä zdravotnú, nemôžu prísť do volebnej miestnosti. Môžu o to požiadať obec a v deň referenda okrskovú volebnú komisiu.

Slovenské referendá už tradične nebývajú úspešné, rozhodujúca je aspoň 50-percentná účasť

Zatiaľ sme na Slovensku mali iba jedno úspešné referendum z ôsmich uskutočnených, a to v roku 2003 o vstupe Slovenska do Európskej únie. Zúčastníť referenda sa musí viac ako 50-percent voličov (nadpolovičná väčšina), aby bolo považované za platné. Organizovanie aj priebeh referenda bude už teraz krajinu stáť viac ako 10 miliónov eur. Viacerí odborníci a poltiológovia pritom už teraz neočakávajú vysokú účasť.