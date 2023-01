REFERENDUM 2023 Všetko, čo potrebujete vedieť o hlasovaní na jednom mieste! Takto vyzerá hárok s možnosťami

archívne video

hlasovacie miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00

covid pozitívni ľudia a aj tí, ktorí chcú hlasovať mimo obce trvalého bydliska si museli potrebné dokumenty a žiadosti vybaviť do piatka

občania v hlasovacom lístku krúžkujú len jednu odpoveď

platnosť referenda závisí od toho, či sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina voličov (viac ako 50 %)

Na Slovensku sa ráno začalo deviate referendum v histórii samostatnej SR. Do volebných miestností, prichádzajú prví voliči.

Volič vhadzuje obálku z hlasovacím lístkom do volebnej schránky krátko po otvorení

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Ako sa hlasuje v referende?

Počas sobotného (21. 1.) referenda dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď "áno" alebo "nie". Zakrúžkovať môže len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Vo volebnej miestnosti potrebuje predložiť občiansky preukaz . Ak hlasuje inde ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje aj hlasovací preukaz. Voliči mali právo získať tento hlasovací preukaz len do včerajška - 20. januára . Týka sa to len voličov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Postup nahlasenia o špeciálne hlasovanie museli žiadať do spomíaného piatka aj voliči, ktorí budú voliť v karanténe kvôli nákaze covidom . V prípade, že už ste držiteľom takéhoto preukazu, môžete hlasovať v hociktorej volebnej miestnosti v krajine.

Vzor hlasovacieho lístka si môžete pozrieť nižšie:

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Omyl pri hlasovaní hláste komisii

Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak nesprávne upravený hlasovací lístok neodloží do určenej schránky, hrozí mu pokuta 33 eur.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Volebné miestnosti budú otvorené od siedmej do desiatej večer

Referendum bude v sobotu 21. januára, hlasovacie miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 . Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Voliči, ktorí sú pozitívni na covid

Špeciálne hlasovať môžu voliči, ktorí majú k dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii. Voliči v karanténe si rovnako potrebovali vybaviť tieto záležitosti do piatka.

V deň konania referenda v čase od 7.00 h do 22.00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej okrskovej volebnej komisie. Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Členom komisie sa musí preukázať platným občianskym preukazom.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Okrem špeciálneho hlasovania je možné požiadať o klasickú prenosnú volebnú schránku, ktorá je určená pre voličov, ktorí pre závažnú prekážku, najmä zdravotnú, nemôžu prísť do volebnej miestnosti. Môžu o to požiadať obec a v deň referenda okrskovú volebnú komisiu.

Slovenské referendá už tradične nebývajú úspešné, rozhodujúca je aspoň 50-percentná účasť

Zatiaľ sme na Slovensku mali iba jedno úspešné referendum z ôsmich uskutočnených, a to v roku 2003 o vstupe Slovenska do Európskej únie. Zúčastníť referenda sa musí viac ako 50-percent voličov (nadpolovičná väčšina), aby bolo považované za platné. Organizovanie aj priebeh referenda bude už teraz krajinu stáť viac ako 10 miliónov eur. Viacerí odborníci a poltiológovia pritom už teraz neočakávajú vysokú účasť.