AKTUÁLNE Žilinkov paragraf 363 je opäť v akcii: Poslancovi Borguľovi zrušil obvinenie!

Generálny prokurátor Maroš Žilinka opäť využil paragraf 363 a zrušil obvinenie ďalšiemu verejnému činiteľovi. Tentokrát ide o poslanca Sme rodina, predtým Smer, Martina Borguľu. Práve Sme rodina nominovala Žilinku do funkcie. Generálny prokurátor to oznámil na vyhlásení, ktoré zorganizoval. Na otázky médií opäť odmietol odpovedať. Žilinka je známy tým, že odkedy sa do funkcie dostal, s médiami komunikuje len jednostranne, prostredníctvom vyhlásení alebo sociálnych sietí.

Žilinka zrušenie obvinenia odôvodnil tým, že v prípade Borguľu zistil viaceré porušenia zákona. Zrušil obvinenie vyšetrovateľa, dozorového prokurátora, aj rozhodnutie špeciálneho prokurátora, ktorý zamietol Borguľovu sťažnosť voči vznesenému obvineniu. "Prosím, aby pozorne počúvali najmä tí, ktorí sústavne spochybňujú inštitút paragrafu 363. Aj z dnes prezentovaného prípadu bude celkom zrejmé, že nie paragraf 363 je kontroverzný, ale takou je práve rozhodovacia činnosť niektorých orgánov činných v trestnom konaní v konkrétnych veciach, ktorá je nezákonná," povedal na úvod Žilinka. Generálny prokurátor má za to, že neboli splnené podmienky na vznesenie obvinenia.

Borguľa sa k úplatku priznal

Vyšetrovateľ NAKA obvinil poslanca Martina Borguľu v apríli minulého roka. Vinil z toho, že prostredníctvom Petra Petrova mal odovzdať úplatok 50-tisíc eur za to, že ho nebude stíhať NAKA. Prostedníctvom Petrova si ho od Borguľu vypýtal Marian Kučerka. Obaja, Kučerka aj Petrov, sú známi z iných mediálne známych káuz. Ďalším obvineným je Rajmund Rovňánek, ktorý bol tiež sprostredkovateľom na úplatok. Rovňánka nedávno obvinili v prípade so SIS-károm.

Prípad poslanca Martina Borguľu siaha do roka 2018, kedy bol, podľa jeho slov, vydieraný. Mal za ním prísť jeho dobrý kamarát Rajmund Rovňánek a ten mu povedal, že ak nezaplatí 50-tisíc eur, príde ho zobrať Národná kriminálna agentúra. "Povedal, že mi môžu vykopnúť dvere o štvrtej ráno," vypovedal Borguľa ešte ako svedok.

Podľa uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré majú Topky k dispozícii, Kučerka si mal peniaze sám vypýtať za to, že Národná kriminálna agentúra sa nebude zaoberať trestným oznámení, ktoré súviselo s Borguľom. Malo sa týkať podozrenia biznisu so zákazkami v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Borguľa na tlačovej konferencii, ktorú vtedy usporiadala strana Sme rodina k úplatku priznal. Povedal, že peniaze vyplatil preto, lebo nevidel inú možnosť. Tvrdil, že žije v spoločnej domácnosti so staršou matkou a dvoma deťmi. Rovnako vypovedal aj ako svedok v tomto príade.