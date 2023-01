Počasie nám dáva zabrať: Silný vietor, nový sneh a alarmujúce hladiny vodných tokov! Problémy na horských priechodoch

Mohutné zrážky zdvihnú hladinu vodných tokov

Výdatné zrážky a búrky by mohli zdvihnúť vodné toky a hroziaci stupeň povodňovej aktivity by tak mohol byť ešte alarmujúcejší, informuje imeteo.sk. Meteorológovia očakávajú zrážky v desiatkach milimetroch (30 až 50 mm) a na juhovýchode a východe Slovenska by situácia so striedaním teplého a studeného vzduchu mohla priniesť mohutné búrkové mračná.

Snehu sa dočkajú aj v Bratislave

Najvýraznejšie zrážky by tak okrem východu Slovenska mali potrápiť aj juh. Hranica sneženia by sa na západe mala posunúť na 300 metrov. Snehu by sa mohli dočkať vyššie položené miesta v Bratislave, ale aj Malé Karpaty. Naopak na strednom a východnom Slovensku je sneh očakávaný najmä vo vysokohorských oblastiach. V oblasti Spiša a Gemera by mohlo napadnúť 10 až 20 centimetrov čerstvého snehu, smerom na západ bude snehových zrážok ubúdať.

Pre silné sneženie uzatvorili Donovaly pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky

Sneh komplikuje dopravu na viacerých úsekoch ciest na Slovensku. Horský priechod Donovaly uzatvorili pre silné sneženie pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Pre kamióny je uzatvorený aj horský priechod Príslop. Sneženie znižuje dohľadnosť v okrese Čadca. Informuje o tom Slovenská správa ciest na webe zjazdnost.sk.

Cestári upozorňujú, že cesta III/2493 v úseku Vyhne - Červená studňa je pre padajúce stromy ťažko prejazdná. Horský priechod Dobšiná a úsek cesty I/67 odbočka Dedinky - Ostrá skala sú uzavreté pre vozidlá nad 3,5 tony.

Úsek cesty II/531 Muráň - Červená Skala je uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky. Cesta II/533 Gemerská Poloma - Súľová, horský priechod Súľová až po Hnilec pre padajúce stromy uzavreli pre všetky vozidlá v oboch smeroch.

Zelená vlna RTVS informuje, že medzi Banskou Štiavnicou a Vyhňami odstraňujú popadané stromy. Úsek je pre nákladné autá neprejazdný a osobné autá prejdú s ťažkosťami. V stúpaní na Folkmarský kopec z Veľkého Folkmara hlásia vodiči viacero odstavených kamiónov, cesta je neupravená a ťažko zjazdná. Medzi Rudňanmi a Poráčom blokuje jeden pruh odstavený autobus, cesta je tam podľa šoférov neupravená a ťažko zjazdná.