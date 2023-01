Na Úrade vlády prebehlo prvé stretnutie k predčasným voľbám: Dohoda na termíne ešte stále nepadla!

BRATISLAVA - Je to tu. Žiadna nová 76-tka sa už zrejme definitívne konať nebude a zvyšné "torzo" vlády z roku 2020 sa už len bude usilovať v rokovaní na novom termíne predčasných volieb. Tie sa napokon budú zrejme konať buď v júni alebo v septembri s tým, že opozícia preferuje ak kvôli rozpočtu výhradne letný termín. Koalícia naopak vrátane povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) to skôr vidí na septembrový termín. Práve to bolo témou dňa na dnešnom rokovaní na Úrade vlády SR. Dohoda ešte nepadla.

VIDEO Rokovanie o termíne predčasných volieb na ÚV:

poverený premiér Eduard Heger dnes prvýkrát rokoval na Úrade vlády o termíne predčasných volieb, ďalšie stretnutie sa očakáva cez víkend

na stretnutie prišli lídri SaS, Sme rodina, Za ľudí a OĽaNO, koalícia je skôr za septembrový termín

opozícia presadzuje skorší, júnový termín volieb, preferuje ho aj prezidentka Zuzana Čaputová

Čaputová tiež oznámila, že je ochotná akceptovať aj septembrový termín volieb, zvyšku koalície však pohrozila úradníckou vládou, ak sa do konca januára nedohodnú

Aktualizácia 15:30

Predstavitelia SaS z rokovania a z budovy Úradu vlády SR odišli. Očakáva sa ešte stanovisko premiéra Eduarda Hegera a Borisa Kollára. Šéf Sme rodina sa vyjadril v podobnom duchu. "Povedali sme si naše stanoviská. Dve strany sa už dnes vedeli záväzne vyjadriť, tak ako SaSka vie deklarovať 20, my vieme deklarovať 18. Podporíme ústavnú zmenu zákona o možnosti skrátenia volebného obdobia. Vieme si predstaviť urobiť predčasné voľby. My sme deklarovali tie júnové, no sme ochotní pristúpiť aj na kompromis, keď ostatní partneri by chceli tie septembrové. Hlasovali by sme aj za ne. Za ľudí a OĽaNO k tomu ešte musia zvolať klub. Toto stanovisko budeme vedieť v nedeľu," povedal Kollár.

Aktualizácia 15:10

"Nebude to tak rýchlo, ako v roku 2012. My preferujeme septembrový termín. Tá dnešná schôdza bola o tom, že každá strana prezentovala svoj názor," komentuje bezprostredne po stretnutí líder SaS Richard Sulík. Zo strany SaS podporuje septembrový termín jednohlasne 20 hlasov jednotlivých členov. Logicky teda dnes nejde o posledné strenutie o predčasných voľbách. Sulík očakáva, že ďalšie stretnutie na túto tému bude pravdepodobne cez víkend. "Rokovanie prebiehalo v kľudnom, kultivovanom duchu a pokojne. Podľa mňa k dohode dôjde," myslí si Sulík.

Aktualizácia 15:05

Premiér na sociálnej sieti uverejnil video, v ktorom je vidieť všetkých lídrov strán za stolom, ako rokujú o termíne predčasných volieb. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pred rokovaním avizovala, že postojom strany k predčasným voľbám sa budú zaoberať na predsedníctve, kde predloží uznesenie. Súčasný chaos by podľa nej mali upratať tí, ktorí ho spôsobili. Považuje za nezodpovedné uľahčovať návrat Smeru-SD a Hlasu-SD k moci. Už budúci týždeň by sa podľa nej mohla vyriešiť otázka zmeny Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia Národnej rady (NR) SR.

Aktualizácia 14:16

Na strenutie na Úrad vlády definitívne prišiel aj šéf SaS Richard Sulík v doprovode Branislava Gröhlinga. Prítomný na Úrade vlády je aj člen Za ľudí Juraj Šeliga.

Aktualizácia 13:59

Na Úrade vlády je zatiaľ pokojná atmosféra. V tlačovej miestnosti sa očakáva brífing, na ktorom lídri pravdepodobne oznámia dohodu na termíne volieb.

Aktualizácia 13:33

Prezidentka Zuzana Čaputová vystupuje s prehlásením. "Je zrejmé, že dohoda o predčasných voľbách medzi politickými subjektami sa nehľadá ľahko. Preto, ak by boli politické strany schopné nájsť konsenzus iba na septembrovom termíne volieb, je to pre mňa stále akceptovateľná možnosť. Dôležité je, aby sa táto téma uzatvorila do konca januára, aby sme občanom čo najskôr mohli dať jasnú odpoveď, ako a kedy vyvedieme Slovensko z vnútropolitickej krízy" tvrdí Čaputová.

Tá dodáva, že aj do toho času potrebujeme vládu, ktorá bude spoľahlivá. Ak táto vláda nebude súčinná, je dokonca ochotná je odobrať poverenie a na zostávajúci čas vymenovať úradnícku vládu. "Každému súdnemu človeku musí byť jasné, že v týchto náročných časoch potrebujeme aj v prechodnom období riadenie štátu, ktoré bude čo najprofesionálnejšie. V prípade zásadných zlyhaní vlády v tomto období som pripravená jej kedykoľvek odňať poverenie a na zostávajúci čas do volieb vymenovať úradnícku," uzavrela.

Aktualizácia 12:22

Prezidentka Zuzana Čaputová informovala, že sa k aktuálnej situácii vyjadrí o 13:30, teda zhruba v čase, kedy sa na Úrad vlády začnú zbiehať politickí lídri bývalej koalície.

Aktualizácia 11:55 - SaS sa chce vyhnúť ústavnému chaosu

SaS sa zúčastní dnešného rokovania na úrade vlády s cieľom "nájsť kompromisný termín pre uskutočnenie predčasných volieb". Rokovania sa zúčastní predseda strany Richard Sulík, podpredseda SaS Branislav Gröhling a poslankyňa NRSR Mária Kolíková. "Naším cieľom je vyhnúť sa ústavnému chaosu a preto podporujeme septembrový termín konania predčasných volieb. Potrebujeme pripraviť kvalitnú zmenu Ústavy tak, aby sa nikto nemohol úspešne obrátiť na Ústavný súd s tým, že bolo porušené jeho pasívne ústavné právo. Uprednostňujeme september preto, že môžu byť tiež definitívne ukončené aj dôležité kauzy na súde, ako je napríklad korupčná kauza bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Taktiež môžu za ten čas aj OČTK v pokoji a bez zasahovania dokončiť rozrobené kauzy. Septembrový termín je férový voči občanom a krajine a dáva nádej, že volebná kampaň prebehne bez zbytočných emócií. Ak príde k takejto dohode, očakávame, že prezidentka nechá do septembra dovládnuť vládu Eduarda Hegera," uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Heger svoju snahu nakoniec vzdal

"Vzhľadom na to, že na vznik novej 76-ky chýbajú hlasy strany SaS, diskusia o predčasných voľbách je namieste," uviedol Heger v stanovisku Úradu vlády SR. "Na zajtra (dnes, pozn, red,) pozvem zástupcov OĽaNO, Za ľudí, Sme rodina a SaS na rokovanie o termíne predčasných volieb. Aktuálne sa ako najreálnejší javí jesenný termín," povedal v utorok večer sklamaný premiér.

Dočasne poverený premiér Heger tak dnes bude s predstaviteľmi strán OĽaNO, Za ľudí, Sme rodina a SaS rokovať popoludní na Úrade vlády SR. Rozprávať sa majú o termíne predčasných parlamentných volieb. Táto rozprava sa má začať krátko po druhej hodine poobede.

Zrútenie celého nápadu novej 76-tky položila hlavne SaS

Po tom, ako SaS odmietla rokovať o novej väčšine 76 poslancov, Heger v utorok (17. 1.) oznámil, že snahy o vznik 76-ky sú uzavreté a treba začať diskusie o predčasných voľbách. Za najreálnejší termín označil september . Hnutie Sme rodina je ochotné podporiť septembrový termín predčasných volieb, naďalej však preferuje voľby v júni.

Sme rodina chcela podpisy dodať, no len za prísľub predčasných volieb

Kollár pritom v utorok večer ocenil "rácio" zo strany SaS v tom kontexte, že sa nakoniec predsa priklonili k predčasným voľbám. Totiž aj Sme rodina už dlho razila ideológiu predčasných volieb, pričom nimi podmieňovala aj svoje podpisy pre novú Hegerovu 76-tku, ku ktorej však nakoniec ani neprišlo a s touto podmienkou podľa Kollára nesúhlasil ani samotný Heger.

Opozícia chce predčasné voľby už v júni

Bývalé strany koalície napriek utorkovým vyhláseniam reálne nechcú, aby sa konali predčasné parlamentné voľby. Na utorkovom tlačovom brífingu to vyhlásil predseda strany Smer-SD Robert Fico, jedinú reálnu možnosť, ako dospieť k predčasným voľbám, vidí naďalej v referende.

"Natoľko poznáme členov rozbitej vlády, vieme, že nebude žiadna zmena ústavy umožňujúca konanie predčasných parlamentných volieb," skonštatoval Fico, ktorý mieni, že situácia skôr bude smerovať k odovzdaniu moci prezidentke, možnej úradníckej vláde a konzervovaniu chaotického stavu až do termínu riadnych volieb.

Za jedinú reálnu cestu, ako vyvolať predčasné parlamentné voľby, považuje sobotňajšie (21. 1.) referendum. "Toto referendum nadobúda po utorkových vyhláseniach obrovský význam," zdôraznil Fico. Preto od predstaviteľov koalície, v prípade, že to myslia s predčasnými voľbami vážne, očakáva, že vyzvú na účasť v referende. Na taký istý krok vyzval Fico i hlavu štátu. Líder Smeru-SD zopakoval, že predčasné voľby by sa mali konať najneskôr v júni.