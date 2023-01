Heger sa vzdal: Na Úrade vlády dohaduje termín predčasných volieb, Čaputová je ochotná akceptovať aj september

Galéria fotiek (7) Zuzana Čaputová pohrozila vláde, že nastúpi tá úradnícka, ak sa nedohodnú na termíne volieb.

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Je to tu. Žiadna nová 76-tka sa už zrejme definitívne konať nebude a zvyšné "torzo" vlády z roku 2020 sa už len bude usilovať v rokovaní na novom termíne predčasných volieb. Tie sa napokon budú zrejme konať buď v júni alebo v septembri s tým, že opozícia preferuje ak kvôli rozpočtu výhradne letný termín. Koalícia naopak vrátane povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) to skôr vidí na septembrový termín. Práve to je témou dňa na dnešnom rokovaní na Úrade vlády SR.