AKTUÁLNE Počasie vyčíňa aj naďalej: Hroziace povodne a sneh, ktorý stále komplikuje dopravu!

Aktualizácia 10:25

V Prešovskom kraji v meste Svit hlásia 15 cm nového snehu. Podľa Slovenskej správy ciest sú zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úseku diaľnice R3 Trstená - Tvrdošín je miestami kašovitý sneh do jedného centimetra.

Rovnako zjazdné s prevažne mokrým povrchom sú aj cesty I., II. a III. triedy. V Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a v Košickom kraji sa na cestách nachádza čerstvý, kašovitý alebo utlačený sneh od jedného do troch centimetrov, miestami do piatich centimetrov. Na úseku cesty II/578 Skalka - Kremnica je čerstvý sneh do desiatich centimetrov.

Prevažne zjazdné sú tiež horské priechody, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do piatich centimetrov. Viaceré horské priechody majú povrch vozovky mokrý.

Počasie, ktoré potešilo lyžiarov, skomplikovalo dopravu na cestách

Polícia v týchto dňoch vyzýva, aby vodiči prispôsobili svoju jazdu poveternostným podmienkam a aktuálnemu počasiu. Upozorňujú na nevyhnutnosť zimných pneumatík, aj keď mnohí vodiči si prezutie nechávajú na poslednú chvíľu. Pred jazdou je potrebné odstrániť z auta námrazu a sneh. "Nevyhnutnosťou je to, aby vodič dobre videl na cestu. Odstránením námrazy z auta zase zabránite padajúcim kusom ľadu, ktoré môžu poškodiť ostatné vozidlá," spresňujú policajti.

Banská Bystrica bez elektriny

Nočné sneženie prinieslo v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) ďalšie výpadky elektriny. V stredu ráno zostalo bez elektriny viac ako 10 000 domácností. Najhoršie sú na tom okresy Brezno, Detva, Poltár a Rimavská Sobota. Informoval o tom Miroslav Gejdoš zo spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD). "Výpadky elektriny dosiahli už v priebehu utorka úroveň energetickej kalamity. Na úrovni vysokého napätia došlo k 17 poruchám, čo odstavilo viac ako 300 distribučných trafostaníc," konštatoval Gejdoš.

Ako vyzerá situácia v Poprade?

Po hustom nočnom snežení sú všetky cesty v okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok zjazdné. V úsekoch, kde nie je možný chemický posyp, však treba rátať s ujazdenou vrstvou snehu na vozovke. Potvrdil to riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský a apeloval na vodičov, aby tomu prispôsobili najmä rýchlosť jazdy.

"Chránené oblasti, vodné zdroje, horské priechody, tam treba počítať so snehom, vozovky sú však posypané kamienkami. Na ostatných miestach sme cesty vyčistili na asfalt a sú prevažne mokré," priblížil situáciu Polomský. Počas noci napadalo v regióne približne 25 centimetrov snehu, takže všetky mechanizmy boli v teréne. Sťažené podmienky sú v oblasti Vysokých Tatier, na horských priechodoch Vernár či Spišská Magura, na ceste smerom na poľskú hranicu, ale aj medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou.

SHMÚ vydal výstrahu pred poľadovicou

Na väčšine územia Slovenska sa môže v stredu doobeda tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe. Na poľadovicu si treba dať pozor v Banskobystrickom, Žilinskom kraji a takmer celom Trenčianskom kraji. Výstraha platí aj pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa.

Na východnom Slovensku varujú pred dažďom, hrozia povodne

Meteorológovia varujú pred dažďom na východnom Slovensku. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Michalovce a Sobrance, a to do 15.00 h. SHMÚ zároveň vydal hydrometeorologické výstrahy pre časť východného a južného Slovenska. Pre oblasti Trebišov - Roňava a Košice-okolie - Hornád je vydaná výstraha tretieho stupňa pred povodňami z trvalého dažďa. Výstrahy druhého stupňa platia v okresoch Levice-východ a Lučenec.