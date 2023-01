Predčasné voľby sú na spadnutie: SaSka definitívne potopila Hegerovu 76-tku, TOTO sú dôvody!

BRATISLAVA - Posledné nádeje o nejakej novej 76-tke poslancov novej vládnej väčšiny, ktorú by viedol Eduard Heger, zrejme definitívne spľasli. Hlavným dôvodom je odmietavý postoj SaS, ktorá sa nechce zúčastňovať na kreovaní tejto novej väčšiny. Práve dnes uverejnili dôvod, že nová 76-tka je vraj len "Hegerova chiméra". SaS preto hovorí o predčasných voľbách so septembrovým termínom.

Posledné prosby Hegera v statuse

Ešte v pondelok večer pritom premiér v demisii Eduard Heger na sociálnej sieti priznal, že Sulík mu doslova zabuchol dvere pred nosom, hoci predtým sa vraj k novej 76-tke chcel prikloniť. "Súhlasil, no dnes (včera, pozn. red.) ma požiadal, aby som nechodil. Keďže nemám možnosť prihovoriť sa vám osobne, urobím tak verejne. Otvorene však hovorím, že ma to mrzí. Niektorí z vás mi totiž avizovali, že sa podpore novej 76-ky nebránia," písal sklamaný Heger, ktorý na konci však aj tak stále veril, že SaS zmení názor.

"Ja osobne si neviem a ani nechcem predstaviť, že dnes by o týchto investíciách mala rozhodovať družina okolo Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Tá družina, o ktorej dnes desiatky ľudí vypovedajú ako kradli. Chcem veriť, že tohto scenára si bol vedomý aj Richard Sulík, preto za mnou hneď deň po vyslovení nedôvery prišiel s ponukou novej 76-ky," napísal Heger s tým, že ide vraj o "kamikadze jazdu s celou SaS aj touto krajinou".

Nádeje vyfučali, SaS odmieta kreovať novú 76-tku

Podľa SaS však už vraj nie je o čom rokovať a definitívne tak pochováva akúkoľvek Hegerovu snahu o novú vládu do najbližších riadnych volieb. "Diskusiu o novej väčšine odmietame. Toto je jasný postoj poslaneckého klubu SaS. Boli sme pripravení rokovať, avšak doteraz nevieme, kto je skutočným lídrom OĽaNO. Navyše, stále hrozí, že Eduard Heger odíde z OĽaNO a nebude mať nielen silu, ale s inou stranou ani legitimitu skladať novú vládu. Seriózna diskusia nemá zmysel tiež preto, že jednotná nie je ani samotná koalícia. Je to práve Sme rodina s Borisom Kollárom, ktorí odmietajú podporiť novú 76-ku. V takejto absurdnej situácii sa preto Eduard Heger v prvom rade musí obrátiť na Igora Matoviča a vlastných partnerov, ktorí mu podkopávajú nohy,“ odôvodňuje Sulík odmietavý postoj klubu SaS.

Nová väčšina je vraj len chiméra, Slovensko čakajú predčasné voľby, mieni Gröhling

Podľa SaS je vraj taká 76-tka, ktorú by akceptovala aj prezidentka, chiméra a jej hľadanie je strata času. Neprichádza tak do úvahy iný scenár, ako predčasné voľby. "Diskusia o predčasných voľbách je v tejto situácii absolútne legitímna. Karty by mali byť rozdané nanovo a jednotlivé strany by mali dostať možnosť opätovne zabojovať o dôveru voličov. Podpora 76-tky s tými istými ľuďmi a Igorom Matovičom ako šéfom OĽaNO je len a len podceňovanie schopnosti občanov správne sa rozhodnúť," doplnil podpredseda SaS Branislav Gröhling.