Na Slovensku spadlo miestami do 25 milimetrov zrážok: Horský priechod Donovaly opäť otvorili pre osobnú dopravu

BRATISLAVA - Počas nedele spadlo v západnej polovici územia SR miestami od desať do 25 milimetrov zrážok. V polohách nad 800 metrov nad morom nasnežilo aj viac ako desať centimetrov. V noci na pondelok (16. 1.) by mali zrážky na území SR úplne prestať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval v nedeľu večer na sociálnej sieti.

"V ďalších dňoch očakávame na našom území ešte viackrát vyšší úhrn zrážok. Tie budú od stredných polôh zväčša vo forme snehu," priblížili meteorológovia s tým, že najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji môže snežiť aj v nižších polohách.

Najmä na juhu a časti východného Slovenska by sa mohlo ďalší týždeň prechodne otepliť na deväť stupňov Celzia. "Aj preto sa do konca nového pracovného týždňa v polohách do 400 metrov nad morom vytvorenie snehovej pokrývky očakáva len ojedinele," spresnili.

Predpoveď počasia na budúci týždeň sprevádza pomerne veľká miera neistoty. "Frontálne rozhranie sa bude takmer neustále vlniť priamo nad našou oblasťou," dodali meteorológovia.



Horský priechod Donovaly opäť otvorili pre osobnú dopravu

Uzatvorený zostáva pre vozidlá dlhšie ako desať metrov. Slovenská správa ciest (SSC) o tom v nedeľu večer informovala na webe zjazdnost.sk. Pre vozidlá dlhšie ako desať metrov v nedeľu z dôvodu sneženia uzatvorili aj HP Šturec a Príslop. Podľa cestárov sa tam nachádza kašovitý sneh do troch centimetrov hrúbky.