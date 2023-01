Aké počasie nás čaká najbližšie dni? Pekný začiatok víkendu vystrieda polárny vír a výdatné snehové zrážky!

BRATISLAVA - Aj keď začiatok víkendu by mal byť v znamení slnka, už v nedeľu by mala oblačnosť pomaly pribúdať. V priebehu budúceho týždňa by sa tak do Európy mala vrátiť zima v plnej sile. Výrazné zrážky a sneženie by mohli zaznamenať aj v nižších nadmorských výškach.

Po teplejšom počasí v prvých dňoch mesiaca január sa zima ozvala až na začiatku tohto týždňa a tak na severe Slovenska a v horách napadlo na niektorých miestach aj pol metra čerstvého snehu.

Aj keď tento víkend by malo prevládať polooblačné až oblačné počasie s teplotami do 9 stupňov Celzia a bez zrážok, zmena by mala nastať budúci týždeň, keď meteorológovia očakávajú rozpadnutie polárneho víru, ktorý do Európy prinesie studený vzduch a sychravé počasie. Polárny vír je laicky povedané vietor, ktorý prúdi v oblasti tlakovej níže nad Antarktídou. Vplyvom prúdenia a rozpadu má potom najlepšie predpoklady na postup do Európy. Studený vzduch bude sprevádzaný výdatnými zrážkami a počasie bude oblačné až zamračené. Zatiaľ meteorológovia nevedia predpokladať, v ktorých oblastiach dážď vystriedajú snehové zrážky, jedno je však isté, výdatné budú. Na niektorých miestach môže hroziť snehová kalamita, na iných miestach výdatné zrážky by mohli spôsobiť vzostup vodných tokov, informuje imeteo.sk. V nižších polohách by dážď mohol vystriedať sneh a naopak.

Snehu bude však určite dostatok v horských oblastiach, kde by mali spadnúť desiatky centimetrov novej nádielky. V pondelok budúci týždeň by hranica sneženia mohla zasiahnuť aj miesta už od výšky 300 metrov a v nasledujúcich dňoch sa bude pohybovať v intervale 200 až 500 metrov nad morom.