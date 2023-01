Rado Baťo opäť na scéne! Pustil sa do Matoviča spol.: Títo ľudia mali ešte žiť, ukázal zásadnú štúdiu

BRATISLAVA – Mŕtvych mohlo byť menej. A to nie v desiatkach či stovkách, ale v tisíckach. K takému záveru došla štúdia, ktorá sa pozrela na vysokú nadúmrtnosť v čase pandémie COVID-19 na Slovensku v porovnaní s iným krajinami. Na svedomí to majú mať rozhodnutia politikov. Spôsobom sebe vlastným na to poukázal aj Rado Baťo, ktorý vtedajšiu vládu vôbec nešetril.

Autori štúdie v nej poukázali na to, že ešte počas prvej vlny sme patrili po zavedení lockdownu k premiantom. Všetko sa však zmenilo počas druhej a tretej vlny, ktoré dopadli katastrofálne. Slovensko dosiahlo 70-percentnú nadúmrtnosť oproti predpandemickému obdobiu. Horšie od nás na tom boli už len Poliaci a Bulhari.

„Na Covid-19 zomierali ľudia všade na svete. No nie všade na svete sa odohrávala tragédia rovnakého rozsahu. V štátoch, kde politici vzbudzovali dôveru, prijímali rozumné opatrenia založené na vedeckých poznatkoch a slušne komunikovali s verejnosťou, zomrelo menej ľudí. Slovensko medzi ne nepatrilo,“ uviedol Radoslav Baťo zo strany Dobrá voľba a Umiernení.

„Na jeho čele stál niekdajší parlamentný klaun, notorický klamár, narcis s patologickou potrebou byť vždy v centre pozornosti. Všetci sme to videli, všetci sme to zažili. A teraz na to máme aj dáta. Podľa kolektívu autorov pod vedením Peťa Pažitného mohol štát zachrániť pätnásť až dvadsaťtisíc životov, ak by Slovensko využívalo nástroje a postupy z iných krajín,“ uviedol.

Ako upozornil, spomínaná štúdia porovnala Slovensko s ďalšími štátmi EÚ (Estónsko, Dánsko, Nemecko, Portugalsko a Česko) a odpovedá na otázku, koľko ľudí mohol štát zachrániť, keby vláda postupovala rovnako ako v iných krajinách. Baťo poukázal v tejto súvislosti na to, že nadmernú úmrtnosť v rokoch 2020 až 2022 mohla znížiť lepšia komunikácia o opatreniach, včasné trasovanie kontaktov nakazených ľudí, vyššia miera očkovania alebo schopnosť meniť stratégiu na základe najnovších poznatkov.

„Nič z toho Matovič, Heger či Krajčí nerobili. Namiesto normálneho manažmentu sme dostali estrádu, ktorá sa krútila okolo jedinej veci: stupídnych nápadov predsedu vlády, neskôr ministra financií,“ odkázal. „Ako kedysi povedala moja bývalá šéfka Iveta Radičová, Slovensko je krajinou hrubých čiar. Za tragickým manažmentom pandémie by sme však hrubú čiaru robiť nemali. Pretože pätnásť až dvadsaťtisíc ľudí ešte mohlo žiť. Mali ešte žiť,“ dodal.