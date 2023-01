MIMORIADNE: V roku 2023 sa mení základný poplatok. Pripravte sa na to, že zaplatíte o stovky eur viac!

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

Nový rok, nové a často vyššie poplatky. To je, bohužiaľ, realita, ktorá nás sprevádza rok čo rok. Inak to nebude ani v roku 2023, kedy sa na nás hrnú vyššie ceny z azda každého odvetvia. Teraz sa k nim pridáva aj štát, ktorý podkopol nohy tisícom z nás. To, že v roku 2023 budú tisíce ľudí platiť neporovnateľne viac než doteraz, narýchlo schválili tesne pred Vianocami.