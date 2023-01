Pripravte si peňaženky: Desiatky ambulancií zaviedli pri vyšetrení poplatky na kompenzáciu nákladov

BRATISLAVA - Desiatky ambulancií začali od nového roka vyberať pri vyšetrení poplatky na kompenzáciu prevádzkových nákladov. Potvrdil to prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth. Upozorňuje, že ak štát nezvýši platby pre ambulantných poskytovateľov, pridajú sa k nim aj ďalšie ambulancie.

archívne video

Poukazuje na vysoké preddavky za energie, ktoré poskytovatelia bez pomoci štátu nie sú schopní ďalej platiť. "Ak niekto platil okolo 1000 eur za malú polikliniku, teraz dostáva preddavkové zálohové platby za nejakých 3000 až 4000 eur," ozrejmil Šóth. "Druhá vec je, že musíme zamestnancom zvýšiť platy, pretože nám odídu," dodal.

Potvrdil, že tendenciu k vyberaniu poplatkov majú aj členovia ASL. "My sme túto aktivitu zatiaľ tlmili. Keďže sa rozpočet pre zdravotníctvo nejakým spôsobom zvýšil, čakali sme, akým spôsobom sa to pretransformuje do ambulancií," podotkol. Asociácia však už pre pacientov pripravila list, v ktorom o nutnosti zavedenia poplatkov informuje.

"Nechceme pacientom robiť problémy. Naopak, volíme cestu menšieho zla. Tým väčším je nezmluvný vzťah s poisťovňou a plná úhrada pacienta. V tomto prípade by pacient platil všetky vyšetrenia, odbery, lieky. Tým najväčším zlom je zatvorenie ambulancií, ktoré väčšine z nás reálne hrozí, ak nič neurobíme," uvádza ASL v liste.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Situácia je akútna

Asociácia podľa Šótha kontaktovala aj rezort zdravotníctva so žiadosťou o stretnutie na úrovni poskytovateľov a zdravotných poisťovní. "Ak nebude v rozpočte dostatok financií, ani zdravotné poisťovne nebudú disponovať dostatočnou hotovosťou na to, aby mohli zvýšiť platby pre ambulantných poskytovateľov. (...) Minister nám dal odpoveď, že sa to bude v krátkej dobe riešiť," spresnil. Pripomenul, že situácia je akútna, pretože ambulanciám začiatkom februára končia dodatky k zmluvám s poisťovňami.

Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že stretnutie k riešeniu situácie v ambulantnom sektore je naplánované na tento týždeň. "MZ SR má vo svojej kapitole vyčlenených 80 miliónov eur určených na pokrytie zvýšených nákladov súvisiacich s energetickou krízou tak pre ambulantný sektor, ako aj pre ústavnú zdravotnú starostlivosť," dodal rezort.

O prvom prípade vyberania poplatkov v ambulancii bratislavskej kardiologičky informoval minulý týždeň denník Sme. "Výška poplatku je pri trvaní vyšetrenia do 20 minút desať eur a pri trvaní vyšetrenia nad 20 minút vo výške 20 eur," priblížil.