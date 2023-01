Vražda študentky na Mladej Garde: Obvinený Volodymyr sa postavil pred súd! Som vinný, vyhlásil

BRATISLAVA - Keď v júni minulého roka našli v internátnej izbe na Mladej Garde nevládne telo len 21-ročnej študentky Mariie, nikomu by ani nenapadlo, že sa stala obeťou vraždy. Až niekoľko dní potom polícia zadržala podozrivého, 22-ročného Mariinho spolužiaka Volodymyra.

Mariia pochádzala z Ukrajiny a na Slovensku študovala už nejaký čas. Bol to práve Volodymyr, ktorý k nej privolal záchranárov. Spočiatku sa hovorilo o tom, že ju v internátnej izbe našiel jej "veľmi dobrý kamarát". Špekulovalo sa, že za Mariinou smrťou by mohol byť srdcový kolaps, zdravotné problémy alebo, že sa udrela do hlavy. Podľa jej spolužiakov mala už všetky skúšky porobené. Smrť mladej ženy šokovala nielen jej spolužiakov, ale aj zamestnancov internátu.

Niekoľko dní po skutku polícia z jej vraždy obvinila 22-ročného Ukrajinca Volodymyra. Ten sa mal policajtom sám priznať. "Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie mal obvinený muž krátko po 12.00 h 2. júna v priestoroch izby internátu obomi rukami chytiť za krk a začať ženu škrtiť. V dôsledku tohto konania utrpela žena zranenia, ktoré viedli k jej smrti," priblížil vtedy bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Volodymyr sa dnes postavil pred sudcu Okresného súdu Bratislava III. Prítomní sú aj príbuzní zavraždenej Mariie. Volodymyr na súde vyhlásil, že sa cíti vinný.