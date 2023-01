Brutálne zvesti o cenách energií: Prvé firmy dostali faktúry, zaplatiť majú aj 6-krát viac ako vlani

Archívne video: Ministerstvo hospodárstva vyplatilo prvé kompenzácie podnikom za energie, rezort očakával vyšší záujem

Upozornil na to šéf hospodárskeho výboru parlamentu Peter Kremský (OĽaNO). „Drobným podnikateľom a rôznym združeniam, ale ak malým obciam od začiatku januára začali chodiť brutálne zvesti. Volá sa to zálohová faktúra na elektrinu. Cena? 500 až 650 eur za MWh bez DPH. Zhruba 5 až 6-krát viac ako vlani,“ uviedol. Keď má takýto živnostník alebo mikrofirma podľa neho zaplatiť mesačnú zálohu za elektrinu 3 500 eur namiesto vlaňajších 500 eur, tak jednoducho zavrie.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Peter Kremský, poslanec OĽANO

Podľa Kremského ide o výsledok regulácie energetiky a trhu s elektrinou, aká funguje na Slovensku. „Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal rozhodnutie 27.12., štyri dni pred koncom roka. Cenové rozhodnutie, ktoré je absurdné. Toto nie je trhová cena elektriny. Elektrina toľko stála na burze iba možno počas 2-3 týždňov v auguste, počas cenového výkyvu, keď zavládol strach z nedostatku zemného plynu v Európe. Teraz stojí 150 až 200 eur za MWh. Ale slovenskí živnostníci za ňu majú platiť trojnásobok počas celého roka?,“ pýta sa.

Podľa neho to takto fungovať nemôže. „Nie je ani výhovorka, že štát to všetko vykompenzuje. Prečo by mal z našich peňazí, peňazí daňových poplatníkov dotovať zisky energetických firiem? Tak to naozaj pŕŕŕ...,“ tvrdí a stretnúť sa mal kvôli tejto téme aj s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, zástupcami energetických firiem i ministerstva hospodárstva. „S týmto musíme niečo urobiť. Na výkyvy na svetových trhoch a energetickú vojnu nemôžu doplatiť najslabší. Ani najslabší podnikatelia a najmenšie obce,“ dodal.