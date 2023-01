Rokovania o 76-tke stále žijú: Heger svoj plán predstavil už Kollárovi, spolieha sa aj naňho a rozosiela hárky

VIDEO Heger s Naďom informujú o snahe kreovať novú 76-tku:

Ide cestou podpisov

"Dnes začínam zbierať podpisy poslancov NR SR pre získanie novej 76-ky. Mojou ambíciou je doviesť krajinu do riadnych parlamentných volieb v roku 2024," ozrejmil okrem iného už aj v statuse Heger. Ten sa aj s lídrom Sme rodina stretol na Úrade vlády.

Stihnúť to chcú do najbližšej schôdze

Heger novinárom pritom priznal, že pomerne ambiciózny plán získať novú 76-tku poslancov by chcel naplniť ešte pred 21. januárom (kedy bude referendum) a pred prvou schôdzou Národnej rady, ktorá bude tiež koncom januára. "Mojou ambíciou je získať 76 hlasov, aby sme mohli pokračovať do konca volebného obdobia," povedal Heger s hárkami, ktoré držal v náručí.

"Mandát od ľudí sme dostali na 4 roky. Preto je podstatné, aby sme počas nich urobili všetko, čo sme si zaumienili," prisľúbil Heger.

Kollár prišiel na rokovania, Sulík je v zahraničí

"Ja som otvorený rokovaniam, ale v tomto momente nechcem ísť do detailov. Naozaj si ctím a osvedčilo sa mi to, že pokiaľ rokujeme, zbytočne to nekomentujeme, lebo ľudí na konci dňa zaujíma výsledok. Naším cieľom je každopoádne do konca januára mať vyzbierané podpisy, aj preto sme dnes mali rokovanie s Borisom Kollárom, ktorý je v Bratislave prítomný," povedal Heger s tým, že komunikuje aj s lídrom SaS Richardom Sulíkom (SaS), ktorý je v zahraničí.

Ten dnes pritom odmietol, že by SaS do tohto dňa bola predmetom debát o novej 76-tke.