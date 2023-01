Násilná smrť matky so synom v českých horách: Svedkom tragických udalostí bola aj Šofranko! Slová z ktorých mrazí

Archívne video: Pátracia akcia po žene a jej malom synčekovi skončila tragicky

Šofranko zaspomínala, že od 31. decembra bolo v meste množstvo policajtov, hasičov, záchranárov. „Policajti ukazovali fotku nezvestnej ženy, pýtali sa, či ju ľudia nevideli. Musím sa priznať, keď som sa dozvedela, že ide aj o trojročného chlapčeka, prepadol ma obrovský strach. V Peci pod Sněžkou som totiž bola v tom čase aj so svojimi vnukmi a jeden z nich má práve tri roky,“ napísala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, vo vzduchu, v celom meste, sa niesol smútok, strach, bolesť, beznádej a nemohúcnosť. „Vnímali ste pohľady bežných ľudí, ako si každý každého premeriaval – hľadal mamu, hľadal trojročného chlapca. Ja som svojho vnuka pri prechádzkach pevne držala za ruku, bála som sa čo i len pohnúť od neho. Bol to zvláštny pocit,“ tvrdí.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/ Policie české republiky

Podľa vlastných slov stále rozmýšľala, čo sa mohlo stať. „Neverila som, že išli niekam ďaleko, veď s takým malým chlapcom predsa nezájdete hlboko do lesa. Večer pred ich nájdením som sa dlho modlila, aby ich našli. Bolo už jasné, že to nemohli zvládnuť – tak dlho a v takej zime,“ uvažovala.

Na druhý deň prišiel tvrdý ortieľ. „Žiaľ, na ďalší deň som osobne videla, ako nebohé telá ukladali do auta. Zostala som paralyzovaná, vtedy nie ste schopný premýšľať ani rozprávať. Len stojíte a neveríte, čoho všetkého je človek schopný,“ povedala.

„Zrazu zostalo všade ticho. Inak krásne miesto i prírodu poznačila tragédia. Nevysvetliteľná a nepochopiteľná. Tragédia, ktorá prikryla Pec pod Sněžkou ťaživým sivým oparom. Krkonošský národný park bol spolu s nami svedkom mimoriadne smutného príbehu,“ dodala.

Štyridsaťročná žena a jej trojročný syn boli nezvestní od piatka 30. decembra. Polícia informovala, že žena pravdepodobne odišla autom do Pece pod Sněžkou do penziónu U Sochorů. Tam sa ubytovala 25. decembra a mala tam byť do 30. decembra. Bezpečnostná kamera ich zachytila 28. decembra v okolí prestupnej stanice lanovky na Ružovej hore. To, že sú nezvestní, nahlásil partner ženy a otec chlapčeka.

Avšak nielen Janin partner sa obrátil na políciu, ale aj majiteľka penziónu. Tá sa totiž s Janou nemohla spojiť od 27. decembra a jej izba bola zamknutá, no auto parkovalo pred penziónom. Po matke so synom pátrali stovky ľudí. Žiaľ, 2. januára boli ich mŕtve telá nájdené v lese. Polícia prípad vyšetruje ako vraždu s následnou samovraždou.