STRAŠNÝ NÁLEZ V rodinnom dome v Trenčíne objavili mŕtve telá muža a ženy: Polícia varuje pred tichým zabijakom!

Archívne video: Polícia upozorňuje na nástrahy sociálnych sietí

Polícia okolnosti smrti muža a ženy vyšetruje. Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Trenčín začal trestné stíhanie vo veci prečinu Usmrtenie. Vzhľadom na výsledky pitvy verejnosť požiadali o obozretnosť. „Ak máte doma krb, kotol, prípadne plynový ohrievač, mali by ste vedieť o ´tichom zabijakovi´, ktorý Vám môže spôsobiť aj smrť. Oxid uhoľnatý je smrteľne nebezpečný plyn, a to z dôvodu, že nemá žiadny zápach a nie je ho ani vidieť! Pri nedostatku kyslíka obsah oxidu uhoľnatého stúpa na nebezpečnú úroveň a vo vzduchu vzniká zmes, ktorá je nebezpečná pre naše zdravie a život. Ak sa vystavíte vysokej koncentrácii oxidu uhoľnatého vo vzduchu, môže to viesť k okamžitej zástave dýchania,“ uviedli.

MUŽOVI A ŽENE UŽ NEDOKÁZALI POMÔCŤ ➡ Polícia v Trenčíne vyšetruje príčiny a okolnosti smrti muža a ženy, ktorí boli... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Wednesday, January 4, 2023

Dbať by ste mali na pravidelnú údržbu kotla a čistenie komína. „Prehliadka plynového spotrebiča by sa mala vykonávať každoročne pred zahájením vykurovacej sezóny. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí v nedostatočne vetraných miestnostiach. Zabezpečte, aby bol v kotolni dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu. Pozor na výfukové plyny v uzavretých priestoroch (v garážach, v kúpeľniach),“ upozornili.

Vykurovacie obdobie je totiž v plnom prúde a kolísanie teplôt a tlaku vzduchu vytvára ideálne podmienky pre vznik podobných životu nebezpečných situácií. „Myslite na to, že nevedomosť a neinformovanosť pri nesprávnom prevádzkovaní krbov, plynových kotlov a ohrievačov môže mať aj tragické následky,“ dodala polícia.