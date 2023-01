BRATISLAVA - Nech je rok 2023 rokom konštruktívneho dialógu a nie deštrukcie, rešpektu a nie polarizácie, spoločenského zmieru a nie chaosu. V novoročnom želaní to na sociálnej sieti zaželal Slovensku i svetu dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO).

VIDEO: Premiér Eduard Heger si želá, aby 2023 bol rokom rešpektu, zmieru a dialógu

"Nech je to rok rozvoja, mieru, obnovy, občianskej súdržnosti a pevného presvedčenia v ľudské dobro a spravodlivosť. Potrebuje to naša krajina, potrebujeme to všetci," zdôraznil. Občanom SR zároveň zaželal veľa zdravia, radosti a úspechov.