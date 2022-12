Chrípka stále úraduje: Rezort zdravotníctva vyzýva, aby ste išli na pohotovosť iba v týchto prípadoch!

Na pohotovostiach a urgentných príjmoch evidujú v týchto dňoch zvýšený nápor ľudí. Dokonca sa ľudia s horúčkami obracajú na rýchlu zdravotnú službu. Na sociálnych sieťach preto Ministerstvo zdravotníctva prosí ľudí, aby pred návštevou pohotovosti uprednostnili telefonát a návštevu svojho obvodného lekára.

Poukazujú na nárast respiračných ochorení, ktorý však v zimných mesiacoch nie je ničím nezvyčajný. Nárast chrípky a respiračných ochorení môže byť citeľnejší v dôsledku pandémie koronavírusu, kedy sme sa chránili respirátormi a tak šírenie chorôb bolo do určitej miery obmedzené.

🦠 CHRÍPKOVÁ SEZÓNA: AKO SA LIEČIŤ DOMA A KEDY VOLAŤ LEKÁRA V poslednom období evidujeme zvýšený nápor na pohotovostiach... Posted by Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Thursday, December 29, 2022

Pohotovosť vyhľadajte v prípade ak ide o akútne ochorenie a čakanie na obvodného lekára alebo pediatra by mohlo spôsobiť vážne poškodenie zdravia. Je to v prípadoch silnej alergickej reakcie, krvácania bez úrazu, ak pociťujete problémy s dýchaním, tlak na hrudníku, ak máte kŕče alebo záchvaty, ak pociťujete silnú bolesť svalov, alebo horúčka trvá dlhšie ako tri dni. Pri deťoch buďte v strehu ak pociťujú bolesť na hrudníku, odmietajú piť, a nemočia, horúčka (nad 38 stupňov) trvá dlhšie ako 2-3 dni a ak má dieťa kŕče alebo záchvaty. Dôvod na návštevu pohotovostnej služby je aj v tom prípade, ak je dieťa apatické alebo ak ide o batoľa do 4 mesiacov, prípadne ak má pridružené ďalšie ochorenia (srdca, pľúc či ciev).

Na pohotovosť nepatrí bežný dlhotrvajúci kašeľ ani nádcha. Rozpis lekárskej pohotovostnej služby pre všetky samosprávne kraje a okresy je zverejnený na webovej stránke e-vuc.sk aj pre blížiace sa sviatočné dni v januári.

