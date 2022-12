Koniec prišiel pred Štedrým dňom: Igor Matovič oficiálne opúšťa ministerský post, posledné formality v paláci!

VIDEO Prezidentka poverila Hegera dočasným riadením ministerstva financií:

Matovič končí vo vedení ministerstva. Vedením rezortu financií poverila prezidentka dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

Matovič odišiel z vedenia rezortu po tom, ako poslanci v Národnej rade schválili štátny rozpočet na ďalší rok. Jeho odchod bol aj požiadavkou opozičnej SaS. Matovič ešte pred schválením rozpočtu ponúkol liberálom, že ak návrh podporia, z postu ministra odíde.

Súčasná koalícia má podľa slov predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) do konca januára pripraviť zmenu ústavného zákona a priviesť Slovensko k predčasným voľbám. Dodal, že ak tomu nedôjde, ku koncu januára alebo začiatkom februára prezidentka vymenuje úradnícku vládu. To Kollár odmieta.

Heger avizoval januárové rokovania o novej väčšine 76 poslancov. Šéf SaS Richard Sulík odmietol, že by schválenie rozpočtu znamenalo začiatok ďalšej spolupráce SaS a koalície. Kollár trvá na predčasných voľbách, premiérovi ale nebude kaziť rokovania o novej väčšine.

Prezidentka oficiálne odníma Matovičovi poverenie na výkon funkcie ministra financií. Predseda OĽaNO prisľúbil svoj koniec vo funkcii ministra aj pred pádom vlády, no aj po páde vlády,a to výmenou za podporu štátneho rozpočtu, ktorý nakoniec prešiel s podporou 93 poslancov. Vláda pritom padla na základe 78 poslancov.

Duo Heger a Matovič po tomto akte na obed ohlásili tlačový brífing pred rezortom financií. Témou bude "odovzdanie rezortu".

Nie je demisia ako demisia, Čaputová berie Matovičovi poverenie na dovládnutie na rezorte financií

Je to definitívne, Igor Matovič (OľaNO) dnes oficiálne končí vo funkcii ministra financií po kroku prezidentky SR, Zuzany Čaputovej. Matovič ponúkol svoju demisiu v prípade, ak SaS vo štvrtkovom (22. 12.) hlasovaní podporí návrh rozpočtu na rok 2023. O podaní svojej demisie Igor Matovič informoval už viackrát. Oficiálne však svoj krok odísť potvrdil až na tlačovej besede strany OĽaNO po štvrtkovom hlasovaní o rozpočte.

Nejde však už formálne o demisiu, keďže celá vláda je po vyslovení nedôvery "v demisii" a v poverení prezidentkou dovládnuť do riadnych alebo predčasných volieb. Práve toto poverenie na podnet Hegera dnes Čaputová Matovičovi formálne odoberá.

"Dovoľte mi informovať Vás, že prezidentka Zuzana Čaputová dnes zruší poverenie Igora Matoviča na riadenie ministerstva financií SR a zároveň poverí riadením rezortu iného člena vlády," napísal hovorca Čaputovej Strižinec.

Nemám záujem o žiadne funkcie!

Na poslednej tlačovej besede sa Igor Matovič nechal počuť, že neplánuje nahradiť Michala Šipoša (OĽaNO) na mieste šéfa poslaneckého klubu a netúži ani po iných funkciách. "Nikdy som si nepotrpel na žiadne funkcie, keď som išiel na ministerstvo financií, išiel som tam s tým, že chcem presadiť 200€ na dieťa. To bol môj talizman, ktorý som chcel mať v rukách. Keď som ho mal schválený, chcel som v ten deň odstúpiť,“ a dodáva, že: „Po žiadnych funkciách netúžim, keď prídem do parlamentu, tak ako obyčajný radový poslanec.“

Kto ho nahradí?

Nateraz nie je isté, kto plne obsadí stoličku ministra financií aj po tom, ako Eduard Heger prenechá tento post niekomu inému. Je to totiž práve Heger, ktorý po Matovičovom konci bude dočasne povereným človekom, ktorý bude viesť ministerstvo financií. Heger bol v minulosti ministrom financií v čase, keď Matovič bol ešte predsedom vlády.

Špekuluje sa však o tom, že novým ministrom by formálne až do volieb mohol byť štátny tajomník toho istého rezortu Marcel Klimek. Ten to však nepotvrdil a ani nevyvrátil, no túto možnosť pripustil Richard Sulík, ktorý spolu s Hegerom docielil dohodu na schválení rozpočtu.