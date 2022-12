ONLINE Hlasovanie o rozpočte v parlamente: Hlasovanie o ňom si nechali na poslednú možnú chvíľu pred Vianocami

parlament dnes po 11:00 hlasuje o štátnom rozpočte

od schválenia rozpočtu závisí aj avizované poskytnutie pomoci viacerým odvetviam od lekárov cez športoviská až po gastro

SaS a OĽaNO tento týždeň našli dohodu na jeho schválení, liberáli si vybojovali viacero podmienok, napríklad zdanenie ruskej ropy, zrušenie koncesionárskych poplatkov či výdavkové limity

ONLINE

10:00 Pred hlasovaním sa ešte očakáva tlačová konferencia strany Smer-SD. Tá obviňuje Sulíka, že vláde zase podržal pomyselný "balónik". Sulík je podľa opozičného Smeru politicky vydieraní a nebude za rozpočet hlasovať "slobodne", ale z dôvodu politického vydierania. Verejnosti dokonca ponúkajú schémy, ako vraj má k tomuto dôjsť.

Dohoda, ku ktorej dospeli SaS a OĽaNO a následný koniec Matoviča v exekutíve

Strany OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa v utorok dohodli na podpore schválenia štátneho rozpočtu na budúci rok. Na spoločnej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR to oznámili premiér Eduard Heger (OĽaNO) a predseda opozičnej SaS Richard Sulík. Rozpočet by mal parlament schváliť vo štvrtok (22.12.).

Slovensko by sa tak vyhlo rozpočtovému provizóriu. Po schválení rozpočtu by mal skončiť vo svojej funkcii doterajší minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Od piatka (23.12.) by mal byť dočasne poverený riadením rezortu financií pravdepodobne premiér. Súčasťou dohody na rozpočte je zavedenie výdavkových limitov, zvýšenie aj zníženie niektorých daní a poplatkov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Bol to kompromis, hovorí premiér, Gyimesi hovorí o "kontumačnej prehre OĽaNO"

"Máme dohodu na schválení rozpočtu. Áno, každý z nás musel urobiť nejaký kompromis, ale na záver je dohoda taká, že rozpočet podporia strany OĽaNO, Sme rodina, SaS aj strana Za ľudí," vyhlásil premiér. Zopakoval, že ak by nedošlo k schváleniu rozpočtu do konca tohto roka, bola by ohrozená pomoc ľuďom, firmám aj samosprávam s energiami. Ohrozené by bolo tiež zvýšenie miezd učiteľov, lekárov či zdravotníkov.

Kontumačná prehra pre OĽaNO, tvrdí Gyimesi

Ďalší člen klubu OĽaNO a blízky človek Igora Matovič Gyorgy Gyimesi už však nebol tak víťazne naladený, minimálne z hľadiska spôsobu vyrokovania tejto zmluvy. Ten v televízii TA3 počas vyhlasovania tejto hovoril o tom, že OĽaNO voči SaS kontumačne prehralo tento "boj". Ten pritom hovoril tesne pred pádom vlády aj o tom, že ak "liberáli dokonajú túto zradu" v podobe Matovičovho konca, tak zváži svoje ďalšie pôsobenie v politike.

Výdavkové limity, ktoré si vydupala SaS

Súčasťou rozpočtu budú výdavkové limity, ako to požaduje Európska komisia (EK) a plán obnovy. Tiež mimoriadne zdanenie ruskej ropy, prepravy plynu, vyššie zdanenie liehu a hazardu. Na druhej strane došlo k dohode aj na znížení daňového zaťaženia. Ide napríklad o trvalé zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na športoviská a gastro sektor, teda aj po 31. marci budúceho roka, ako to bolo pôvodne plánované. Zrušiť sa majú koncesionárske poplatky, zavedený bude eko registračný poplatok na automobily.

"Zároveň bude súčasťou rozpočtu presun do kapitoly zdravotníctva, a to 740 miliónov eur plus 80 miliónov eur. Od roku 2024 bude percento za poistenca štátu 4,5 %," avizoval Heger. Sulík ozrejmil, že ústupok SaS spočíval v schválení niektorých vyšších daní. Súhlasí, že tieto kroky prinesú zisk do štátneho rozpočtu a je rád, že niektoré dane sa zároveň znížia.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR - Jakub Kotian

"Som rád, že sme dospeli k záveru, že sme dospeli k dohode. Aj nám veľmi záleží na tom, aby pomoc pre ľudí vedela byť doručená, aby tomu nebránili legislatívne obmedzenia, ku ktorým by mohlo dôjsť, ak by nastalo rozpočtové provizórium," vyzdvihol predseda liberálov. Čo sa týka rokovaní o novej či rekonštruovanej vláde, novej väčšine v parlamente alebo predčasných voľbách, podľa Sulíka to oddelili od rokovaní o rozpočte.