Reakcie na úmrtie Vladimíra Krčméryho: Plačú za ním kolegovia aj politici, slová plné bolesti a vďaky

Archívne video: Vladimír Krčméry si na vyhrážky zvykol, dokonca po ňom strieľali: No pliesť do toho rodinu, je podľa neho nefér

Správu o úmrtí Vladimíra Krčméryho priniesol portál noviny.sk, ktorému to potvrdili dva od seba nezávislé zdroje. Podľa ich informácií mal mať úznávaný epidemiológ obojstranný zápal pľúc.

Prezidentka Zuzana Čaputová v reakcii na smutnú správu uviedla, že Vladimír Krčméry svoj život zasvätil slabým a chorým. "Profesor Vladimír Krčméry - lekár a odborník na tropickú medicínu, infektológiu a onkológiu nás navždy opustil. Bol mužom viery a svojimi postojmi inšpiroval mnohých k lekárskej službe v chudobných krajinách či k pomoci najslabším. Počas pandémie koronavírusu to bol práve on, kto výrazne prispel svojimi skúsenosťami a autoritou k tomu, že sme dokázali tento boj zvládnuť," napísala. Podľa jej slov bol vždy plný optimizmu a nádeje a takého si ho bude pamätať. "Česť jeho pamiatke," dodala.

Podľa premiéra Eduarda Hegera zomrel človek s veľkým srdcom. "Bol to človek, ktorý rozdal svoje srdce druhým. Pomáhal tam, kde sa iní báli vstúpiť čo i len myšlienkami. Takým, na ktorých svet zabudol - najchudobnejším z chudobných. Počas pandémie stál v prvej línii zdravotníkov. Odhodlaný ju poraziť. Zvládli sme to, pán profesor," napísal.

"Vladko moj … trhá mi srdce," zareagoval na správu o úmrtí predseda parlamentu Boris Kollár.

Správa otriasla aj lekárskou obcou. "So zármutkom sme prijali aktuálnu informáciu a smrti nášho dlhoročného kolegu pôsobiaceho aj na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, profesora Vladimíra Krčméryho. Celej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť. V roku 1985 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kedy začal aj profesionálne pôsobiť na Klinike infekčných chorôb vo Fakultnej nemocnici v Bratislave," reagovala na sociálnej sieti Lekárska fakulta Univerzity Komenského. Pripomenuli, že Krčméry bol odborníkom na tropickú medicínu a infektológiu. Bol zakladateľom sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách. Založil Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Pôsobil tam ako rektor. Stal sa vyhľadávaným zdrojom informácií počas pandémie koronavírusu. Ako prvý na Slovensku bol zaočkovaný proti covidu.

Univerzitná nemocnica Bratislava na Krčméryho spomína ako na nekonečne ľudského, múdreho, odhodlaného s obrovskou chuťou pomáhať a vždy usmiateho. "Pán profesor budete nám nesmierne chýbať, nikdy na vás nezabudneme. Ďakujeme za všetko. Rodine pána profesora vyslovujeme úprimnú sústrasť," napísali.

Polícia Slovenskej republiky na svojej stránke Hoaxy a podvody upozornila, že smrť Vladimíra Krčméryho bude od začiatku zneužívaná hoaxermi. "Vladimír Krčméry patril ku kľúčovým osobnostiam, vďaka ktorým si pandémia koronavírusu nevyžiadala ešte väčší počet obetí. Napriek vyhrážkam a dezinformačným útokom sa profesor Krčméry nenechal zastrašiť a vo svojom celoživotnom poslaní pokračoval až do svojej smrti," uviedli.

"Bohužiaľ, pri úmrtiach známych osobností je pravidlom, že ich skony sú ihneď zneužívané dezinformátormi, ktorí nemajú žiadny rešpekt ani pred smrťou. Preto aj v prípade profesora Krčméryho bude nasledovať rovnaký scenár ako napríklad pri Julovi Viršíkovi, Mekymu Žbirkovi či kráľovnej Alžbete II. Ani vtedy, ani dnes však tieto hoaxy nebudú mať žiadnu váhu a zostanú na periférii sociálnych sietí," dodali.

"Sprevádzal nás pandémiou koronavírusu od jeho začiatku a vďaka mnohým kľúčovým radám si COVID-19 nevyžiadal ešte väčší počet obetí. Pán profesor, odpočívajte v pokoji. Rodine a priateľom vyjadrujeme úprimnú sústrasť," reagoval Hasičský a záchranný zbor.

"Budeš veľmi chýbať. Bolo mi obrovskou cťou Ťa poznať. Raduj sa v nebi a prosím, prihovor sa tam aj za nás Slovákov," uviedol vedece Pavel Čekan.

"Mal som to šťastie spoznať tú lepšiu stránku Vladimíra Krčméryho. Dokázal viackrát priamo pred mojimi očami aj nemožné, mal talent na riešenie neriešiteľného. Nie vždy sa mi to páčilo, ale nikdy to neviedlo k tomu, aby som mu to vyčítal. Raz sme sa po spoločnej diskusii v niektorej z televízií úprimne porozprávali. Hovoril som mu, že nie so všetkým, čo robí a hovorí, súhlasím a niečo sa mi aj dosť prieči. On odpovedal, že tomu dobre rozumie. Ale obaja sme sa dohodli, že to neznamená, že na iných veciach sa nezhodneme a že na tom budeme ďalej stavať, a tak to aj bolo. Bol to vtedy skutočne veľmi otvorený rozhovor, ktorý nie je ľahké s hocikým viesť. On to dokázal a má za to moju úctu. Mal skutočne niektoré schopnosti, ktoré sú obdivuhodné," zaspomínal si matematik Richard Kollár.

"Nech sa nikto z mojich známych nehnevá - ale nikdy v živote som nestretol lepšieho Človeka, ako bol on. Neúnavný Dobrák, ktorý nedokázal obsedieť bez toho, aby neustále pomáhal ľuďom. Keď trpeli v Afrike, išiel za nimi tam. Keď HIV deti v Kambodži, išiel tam. Keď zúfalí ľudia po zemetrasení na Haiti, bol hneď tam. V zime na hranici s Ukrajinou, posledné mesiace na hranici v Kútoch. Medzitým desiatky iných projektov pre núdznych na Slovensku aj vo svete. Vždy bez ohľadu na seba a najmä svoje chatrné zdravie," uviedol v súvislosti so smutnou správou minister financií Igor Matovič.

"Dnes zomrel môj priateľ, náš profesor Vladimír Krčméry," povedal bývalý minister zdravotníctva a poslanec Marek Krajčí.

"Ďakujem pán profesor, za všetku Vašu pomoc a podporu, osobitne keď sme spoločne bojovali s koronapliagou," reagoval na smutnú správu poslanec Martin Klus. Poslankyňa Jana Žitňanská zasa uviedla, že kiež by sme mali viac takýchto osobností, ktoré robia našu spoločnosť lepšou.

"Mal som veľké šťastie, že som prof. Krčméryho poznal osobne, mohol mu tykať a kedykoľvek sa na neho obrátiť s prosbou o pomoc alebo radu. Vždy plný energie, ochoty a láskavosti k človeku. Poradil, povzbudil, usmial sa a nebál sa. Chorí a chudobní po celom svete, tí všetci sú dnes jeho advokátmi pred tvárou dobrého Boha. Vlado bol vždy chotný pomôcť krajine a to aj za cenu veľkého osobného nepohodlia. Je to jeden z najväčších Slovákov našich moderných dejín. Bude nášej krajine veľmi chýbať. Nech odpočíva v pokoji a svetlo večné mu svieti," napísal poslanec Juraj Šeliga.

"Profesor Krčméry bol v našich končinách neobyčajným úkazom. V srdci mi ostáva spomienka na neho, jeho prácu a nehasnúci optimizmus," napísala poslankyňa Jana Bittó Cigániková.

