Matovič po rokovaní so SaS opäť hovorí o demisii: Ľudia nemajú byť rukojemníci a chce schválenie rozpočtu!

Minister financií sa na sociálnej sieti rozhovoril o schvaľovaní štátneho rozpočtu s tým, že hovorí aj o vlastnom odstúpení. "Ponúkol som SaS, že v prípade, ak si prestanú brať ľudí za rukojemníkov a schvália pomoc ľuďom s energiami cez štátny rozpočet, hrdo a spokojne odstúpim z postu ministra financií," vyhlásil Matovič.

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽaNO) prerušil rokovanie do hlasovania o 17.00 h. Urobil tak po tom, ako v pléne prepadli ďalšie body programu. O 16.30 h by sa malo zísť poslanecké grémium. Očakáva sa informácia o ďalšom priebehu rokovania, ako aj o tom, či schôdzu prerušia až do 10. januára alebo sa bude o štátnom rozpočte hlasovať ešte tento rok.

SaS a OĽaNO intenzívne rokujú ... o rozpočte

Medzi OĽaNO a SaS prebiehajú intenzívne rokovania, v hre je aj nová koalícia 76 poslancov. Novinárom to v parlamente potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Za prioritu označil schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok.

"Pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Rokujeme veľmi intenzívne do neskorej noci," povedal Naď s tým, že rokovania medzi OĽANO a SaS prebiehali aj v pondelok (19. 12.). "Každý musí byť pripravený na ústupky, ak sa chce dohodnúť. Dohodnúť sa chceme," odpovedal na otázku, či OĽaNO urobí SaS ústupky v rámci rozpočtu.

Nechcel konkretizovať, či by líder OĽaNO Igor Matovič už nebol súčasťou vlády. "Je to balík vecí, keď sa dohodneme na všetkých, tak sa dohodneme, keď sa na niektorých nedohodneme, tak to padne. Mám záujem, aby sme sa dohodli," dodal.

Predbiehať nechce ani Gröhling

Poslanec Branislav Gröhling (SaS) si chce počkať na doriešenie záležitostí a až potom sa vyjadriť k rokovaniam o možnej dohode. "Možné je všetko, z našej strany je iniciatíva veľmi výrazná, aby sa veci posúvali ďalej k tomu, aby sa Slovensko upokojilo," odpovedal na otázku, či by SaS schválila rozpočet, ak Matovič nebude ministrom financií.

Tarabov návrh nateraz preložili

Ide o novely Trestného poriadku i Trestného zákona z dielne Tomáša Tarabu (nezaradený).

Presunutie novely z dielne Tomáša Tarabu potešilo hlavne poslanca Juraja Šeligu, ktorý o tom píše na sociálnej sieti.

SaS prekáža, ako je nastavená pomoc pre ľudí, ktorá je vraj závislá od štátneho rozpočtu

Pomoc vlády je podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu hospodárstva Karola Galeka (SaS) je nastavená zle. Ešte pritom stále nie je isté, kedy poslanci rozpočet schvália a či ho vôbec schvália. Skloňuje sa aj výraz "rozpočtové provizórium".

Poslanci o ústavných zmenách pri skracovaní volebného obdobia cez referendum tento rok nerozhodnú

Rovnako sa presúva aj jeho návrh ústavného zákona, ktorým chcel doplniť možnosť zániku poslaneckého mandátu v NR SR o prípad, ak sa v platnom referende rozhodne o skrátení volebného obdobia.

Odkladu sa dočkal aj návrh ohľadom premenovania ulice Jozefa Tisa vo Varíne

Presúva sa aj novela zákona o obecnom zriadení, ktorou chce Tomáš Valášek (nezaradený) zaviesť povinnosť premenovať ulice nazvané po predstaviteľoch nedemokratických režimov. Ale aj novela Trestného poriadku z dielne Kataríny Hatrákovej (nezaradená). Poslankyňa chce zmenou zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK).

Na január sa odsúvajú aj dva návrhy Miroslava Kollára (nezaradený). Novelou zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie mieni posilniť povinnosti orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov.

Medzi presunutými bodmi je aj novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorej cieľom je zabezpečiť dodatočné finančné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu.

Politickí lídri rokujú po tom, ako minulý týždeň parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽaNO). Tú prezidentka Zuzana Čaputová odvolala a zároveň ju dočasne poverila vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu. Možné scenáre vidia politici v rekonštrukcii vlády, ale aj v predčasných voľbách.