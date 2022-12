Kollár začal rokovať s lídrami strán: Fico apeluje na rýchlu dohodu

"Musím zozbierať všetky argumenty všetkých strán," uviedol v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Predseda Smeru-SD sa v diskusii zasadzoval za čo najrýchlejšiu dohodu o predčasných voľbách. Slovensko by podľa predstaviteľa opozície malo dostať politický advent. "Situáciu by výrazne upokojilo, ak by sme čo najrýchlejšie oznámili, že sme sa dohodli na zmene ústavy a konaní predčasných volieb," upozornil. Priznal však, že tomuto ideálnemu scenáru neverí. "Nepredpokladám, že nasledujúci týždeň bude v parlamentne politicky adventný," upozornil.

Ak sa dohoda na voľbách nezrodí, realitou bude podľa Kollára úradnícky kabinet menovaný prezidentkou Zuzanou Čaputovou, takýmto scenárom však nie je nadšený. Šéf Sme rodina registruje aj úvahy o rekonštrukcii vlády, definitívne sa k nim však chce vyjadriť až po stretnutí s predstaviteľmi OĽANO a SaS.

Úradnícka vláda podľa Fica nie je dobré riešenie

Fico si tiež myslí, že úradnícka vláda nie je dobré riešenie, obáva sa zloženia tohto kabinetu menovaného prezidentkou. Preto je podľa neho potrebné využiť tie nástroje, ktoré sú k dispozícii, aby sa konali predčasné voľby. Poukázal tiež na to, že ak by sa v parlamente nezrodila dohoda o predčasných voľbách, resp. sa odohrávali politické hry o rekonštrukcii vlády, ľudia by sa mali zúčastniť januárového referenda. "Referendum môže byť napokon jediným východiskom z tejto krízy," zdôraznil.

Zopakoval pripravenosť Smeru-SD podporiť rozpočet v prípade schválenia zmeny ústavy a dohody na predčasných voľbách s podmienkou, že návrh finančného plánu prejde úpravami, napríklad presunutím niektorých zdrojov do sociálnej oblasti, zdravotníctva a školstva a bude sa tiež pamätať na kompenzácie zvýšených výdavkov samospráv. Kollár zdôraznil, že schválenie rozpočtu je pre neho prioritou. "Škriepky musíme dať bokom, ľudia musia mať istotu, že avizovaná pomoc sa k nim dostane," upozornil.