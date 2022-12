Boj za právny štát sa podľa premiéra nekončí: Máme naštartovaný plán obnovy Slovenskam tvrdí Heger

Počas štvrtkového (15. 12.) hlasovania v parlamente o páde vlády podľa neho demokrati zlyhali a v zlomovom momente nedržali spolu. "Ale teraz nemôžeme rezignovať. Ak nás premôže frustrácia, hnev či sklamanie, prehráme," poznamenal Heger, podľa ktorého vzdať sa nie je riešenie.

"Som demokrat. Vyznávam hodnoty spravodlivosti, rovnosti, rešpektu, tolerancie a mieru. Moje presvedčenie mi káže nevzdať sa. Nikto z nás to nemôže teraz vzdať," zdôraznil. Poukázal, že ak by to urobili, spreneverili by sa vlastnému presvedčeniu.

VZDAŤ SA NIE JE RIEŠENIE. IDEM ĎALEJ! Možno sa mnohí cítite nahnevaní, sklamaní či zradení. Dali ste tejto vláde silný... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Sunday, December 18, 2022

Práve teraz sa podľa Hegera začína ďalší zápas o charakter Slovenska. "Uzavrela sa jedna kapitola mojej vlády. Ale to nie je koniec. Zlé veci sa dejú preto, aby nám ukázali cestu k tým dobrým," povedal. V blízkom čase chce predstaviť víziu, ako vrátiť Slovensku a občanom nádej, že "toto je krajina pre dobrý život".