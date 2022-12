AKTUÁLNE VIDEO Masaker na ceste! Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy sa prevrátilo auto s býkmi, polícia ju uzatvorila

"Podľa doteraz zistených informácií došlo k prevráteniu nákladného vozidla značky Scania, prevážajúceho 63 býkov," priblížila. Polícia vyzýva vodičov, ktorí majú v pláne využiť spomínaný úsek diaľnice, aby počítali aj s úplným uzavretím diaľnice v oboch jazdných smeroch vzhľadom na možnú prekládku zvierat z nákladného vozidla. O aktuálnej situácii bude polícia včas informovať.

VIDEO Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy sa prevrátilo vozidlo s býkmi

Diaľnica D1 je pre nehodu v smere do Bratislavy uzatvorená

Diaľnica D1 je v dôsledku prevrátenia nákladného vozidla s býkmi v smere do Bratislavy uzatvorená. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková. Premávka je podľa polície odklonená v smere do Bratislavy na úrovni 27 kilometra a aj zjazdov od Pezinka a Senca na diaľnicu D1 v smere do Bratislavy.