Po páde vlády to vzdal aj parlament: Pčolinský prerušil rokovanie do pondelka, lídri sa majú dohodnúť na postupe

BRATISLAVA - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pčolinský (Sme rodina) v úvode dňa prerušil 78. schôdzu do pondelka (19. 12.) do 13.00 h. V úvode piatkového rokovania sa zároveň poslanci dohodli na presune niekoľkých bodov z dielne rezortov zdravotníctva a životného prostredia na pondelok.

Pčolinský sa rozhodol prerušiť schôdzu aj vzhľadom na neprítomnosť predkladateľov jednotlivých návrhov. V rokovacej sále sedelo ráno len zopár poslancov. Dodal, že do pondelka by sa mal dohodnúť ďalší postup medzi lídrami politických strán. "Do pondelka by sa situácia mohla ujasniť a mohli by sme prerokovať body, na ktorých bude všeobecná dohoda," povedal.

Sulík: Matovič išiel prezidentke podať demisiu, podpísanú ju zamestnancovi vytrhol z ruky

Budú prebiehať intenzívne rokovania

Prerokovať a odhlasovať by sa podľa slov podpredsedu parlamentu mohlo na aktuálnej schôdzi ešte to, na čom bude dohoda. Ostatné body by sa presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu so začiatkom 31. januára 2023. "Dovtedy budú pravdepodobne prebiehať intenzívne rokovania o rozpočte, o predčasných voľbách a o všetkých veciach, ktoré je nevyhnutné prijať," uzavrel.