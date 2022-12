MIMORIADNY ONLINE Matovič ponúkol demisiu: O osude Slovenska sa rozhoduje u Sulíka doma, bizarné zábery pri zvončekoch

Galéria fotiek (15) Igor Matovič ponúkol SaS svoju demisiu.

Zdroj: Topky/Ramon Leško,Vlado Anjel

BRATISLAVA - Deň D je tu. Vláda Eduarda Hegera má v parlamente zrejme už viac poslancov, ktorí jej vyslovia nedôveru, ako tých, ktorí by pri nej naďalej stáli. Zrejme si to uvedomilo aj hnutie OĽaNO, ktoré ešte pred večerným hlasovaním zvolalo tlačový brífing na vlastnej centrále. Matovič prekvapivo ponúkol SaS svoju demisiu výmenou za to, že nezahlasujú za pád vlády. Richard Sulík (SaS) sa na Úrade vlády stretne s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO).