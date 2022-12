MIMORIADNY ONLINE Matovič ponúka demisiu: Rokovania v Sulíkovom byte skončili, teraz je na rade SaS

BRATISLAVA - Deň D je tu. Vláda Eduarda Hegera má v parlamente zrejme už viac poslancov, ktorí jej vyslovia nedôveru, ako tých, ktorí by pri nej naďalej stáli. Zrejme si to uvedomilo aj hnutie OĽaNO, ktoré ešte pred večerným hlasovaním zvolalo tlačový brífing na vlastnej centrále. Matovič prekvapivo ponúkol SaS svoju demisiu výmenou za to, že nezahlasujú za pád vlády. Richard Sulík (SaS) sa stretol s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a ďalšími predstaviteľmi parlamentu v byte predsedu SaS. Verejnosť očakáva, ako sa liberáli k návrhu postavia.

VIDEO Vyhlásenie Igora Matoviča, ktorý ponúka SaS svoju demisiu:

parlament bude dnes o 17:00 hlasovať o vyslovení nedôvery vláde

Igor Matovič ponúkol SaS svoju demisiu výmenou za to, že nebudú hlasovať o nedôvere vláde Eduarda Hegera a že podporia štátny rozpočet

premiér sa stretol s Richardom Sulíkom, Jánom Budajom a ďalšími predstaviteľmi SaS v byte lídra SaS

nedôveru Hegerovej vláde v utorok podľa všetkého deklarovalo už 77 poslancov, na odvolanie vlády je potrebných aspoň 76 hlasov

15:33 Tomáš Taraba si myslí, že pád vlády automaticky neznamená predčasné voľby. "My budeme dnes hlasovať určite za pád vlády ak nedôjde k dohode medzi časťou opozície a koalície na predčasných voľbách," povedal novinárom predseda Život-NS pred hlasovaním. "Či už to navrhne Sme rodina alebo OĽaNO, to už je jedno, ide o technikáliu," doplnil.

14:42 O pätnásť minút by mal zasadať klub SaS k predloženej ponuke od hnutia OĽaNO. Približne o 16:00 sa očakáva brífing predstaviteľov SaS, kde verejnosti prezradia, ako sa rozhodli.

14:33 Mimoparlamentný predstaviteľ Dobrej voľby a Umiernených Alojz Hlina bude prekvapený, ak SaS na návrh Matoviča pristúpi a zároveň tento návrh označil za pascu. "Ponuka: Pôjdem do parlamentu výmenou za podporu rozpočtu, je pasca. Je to ako keby Vám niekto doniesol krabicu na zákusky, s milým úsmevom Vám ju podal a povedal dobrú chuť. Keď krabicu otvoríte bude tam jedovatá zmija," prirovnáva aktuálnu situáciu Hlina.

🔹 ️Čudoval by som sa, ak by SAS pristúpila na návrh Matoviča, je to pasca. 🔹 ️Voľby budú skôr či neskôr a Matovičova... Posted by Alojz Hlina on Thursday, December 15, 2022

14:23 Matovič pokračuje už len formou komunikácie cez statusy. V najnovšom verí, že SaS ponuku príjme.

Verím, že SaS férovú ponuku príjme. Ľudia nemôžu byť rukojemníkmi. Posted by Igor Matovic on Thursday, December 15, 2022

14:11 V Sulíkovom byte na Kyčerskej ulici už nikto z politických predstaviteľov nie je. Jednotliví členovia sa postupne presúvajú do parlamentu.

14:10 Ak SaS odmietne Matovičovu ponuku, je jasné, že "je už na úplne inom brehu, v úplne inom vesmíre, že jej nejde o dobro občanov tejto krajiny, ale o ten rozvrat a chaos, ktorý sama kritizuje," vyjadril sa Peter Kremský z OĽaNO, podľa ktorého Matovič urobil výrazné štátnicke gesto.

🤜 ZÁLEŽÍ NA KAŽDOM Z NÁS, ČI KREHKEJ DOHODE DOPRAJEME ŽIVOT 🤜 🤜 "Nikdy neustupujem zlu, ale ešte viac mi záleží na... Posted by Peter Kremský, poslanec OĽANO on Thursday, December 15, 2022

13:43 Poslanec Linhart, ktorý ráno deklaroval odchod z klubu Sme rodina a hovoril o "vypršanom ultimáte" teraz Igorovi Matovičovi ďakuje za to, že sa "zachoval ako chlap a dodržal slovo". To však nie sú všetky podmienky Linharta, ktorý náhle odhalil, že mu ide aj o koniec Romana Mikulca vo funkcii. "Idem sa stretnúť s Edom Hegerom, ktorý ma kvôli tomu pozval na dialóg. Teraz ešte poprosím o odstúpenie pána Mikulca, vďaka ktorému som 2 roky šikanovaný za to, že poukazujem na korupciu," píše Linhart. Prípadný Mikulcov koniec vo funkcii by okrem Linharta zrejme uvítal aj Martin Borguľa.

Igor Matovič odstúpil. Ďakujem Igor, že si sa zachoval ako chlap a dodržal si slovo, ktoré si mi dal "Pokiaľ nebude... Posted by Patrick Linhart poslanec on Thursday, December 15, 2022

13:28 Eduard Heger odišiel z bytu Richarda Sulíka zadnou garážou. Premiér bol v byte šéfa liberálov vyše hodiny. Vo vnútri sa už nachádzajú len predstavitelia SaS. Očakáva sa, že títo vystúpia na spoločnom tlačovom brífingu krátko pred hlasovaním v parlamente.