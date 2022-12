Meteorológovia varujú: Na toto sa v noci pripravte! Koniec týždňa milovníkov snehu nepoteší

BRATISLAVA - Od utorkového večera až do stredajšieho (14. 12.) rána možno na severnom a strednom Slovensku očakávať veľmi nízke teploty. V regióne Oravy, Liptova, Turca i Tatier, na Horehroní, Spiši a na Gemeri môžu klesnúť až na -20 stupňov Celzia. Vo vydanej výstrahe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Pre spomínané oblasti platí od polnoci do 8.00 h zvýšená výstraha 2. stupňa, pre ďalšie lokality na strednom a severnom Slovensku vrátane regiónu Šariš na východe krajiny platí výstraha 1. stupňa. "Očakávaná teplota od 21.00 h do 8.00 h môže dosiahnuť -15 až -19 stupňov Celzia," dodávajú meteorológovia.

Galéria fotiek (2) Mapa s výstrahou pred nízkymi teplotami

Zdroj: shmu.sk

Pozor aj na cestách

V priebehu stredy tiež avizujú riziko tvorby snehových jazykov a závejov na cestách severného a stredného Slovenska, na hrebeňoch Tatier takisto silný nárazový vietor.

Po slnečnom utorku zasnežená streda

Po dnešnom dni zaliatom slnkom sa treba pripraviť na zmenu. Ako upozoňuje imeteo.sk, ďalšia vlna zrážok zasiahne naše územie už počas stredy a dorazí na väčšinu územia. Zrážky prinesú ďalšie sneženie, to však bude posledné.

Najmenej zrážok sa očakáva na západnom Slovensku a najviac by malo napadnúť na strednom Slovensku. V horských oblastiach by mohlo pipadnúť aj okolo 5 cm snehu. Na zvyšku územia to bude menej. Sneženie nebude príliš intenzívne a nemalo by spôsobovať komplikácie na cestách.