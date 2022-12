Navštívili sme vianočné trhy v Trenčíne: Hitom je turbo punč s marhuľovou príchuťou

Galéria fotiek (1) Zdroj: Dromedár / David

Tento rok sme sa rozhodli stráviť advent na Slovensku a vychutnať naše vianočné trhy. Prvým navštíveným mestom bol Trenčín. Domáci nás už po príchode upozorňovali na to, že nemáme čakať veľkolepú parádu ako v Bratislave alebo v Prahe. Sľubovali však, že to všetko kompenzujú príjemnou a domáckou atmosférou, čo nakoniec aj do bodky splnili.