Toto neprehliadnite: Ak máš takýto telefón, čaká ťa aktualizácia, aká tu ešte nebola!

Dalo by sa povedať, že spoločnosti Samsung sa podarilo otočiť reputáciu a hlavne kvalitu svojho softvéru o 180 stupňov, čoho dôkazom je aj nový One UI 5. S príchodom One UI v roku 2018 vývojári do smartfónov a tabletov priniesli nový život a hlavne, jednotný dizajn, ktorý sa prioritne riadi tým, čo ľudia skutočne chcú. Práve „ľudský dizajn“ je to, čo na One UI zaujalo najviac ľudí. Funkcie, ktoré dávajú zmysel, sú rozvrhnuté tak, aby ich našli a porozumeli im aj ľudia, ktorí nie sú až tak technicky zdatní.