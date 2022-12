Banská Štiavnica má novú národnú kultúrnu pamiatku: Do zoznamu zapísali vzácnu kalváriu

Galéria fotiek (1) Zdroj: FOTO TASR - Jozef Poliak

Kalváriu v Hornej Rovni nad Banskou Štiavnicou zapísali do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (NKP). Aj keď územie, kde sa kalvária nachádza, patrí do katastra Štiavnických Baní, o zápis požiadalo mesto Banská Štiavnica, ktorého je kalvária majetkom. Pre TASR to uviedla Henrieta Godová z oddelenia regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici.