Odvolávanie Hegerovej vlády pokračuje počas druhého dňa: Kolíkovú sklamal úvod, v pléne nesedel nikto z kabinetu!

BRATISLAVA - Diskusia k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa v parlamente začala 8. decembra popoludní. Sulík v úvode skonštatoval, že ak by sa podarilo vysloviť nedôveru kabinetu, mohla by sa riadne a zmysluplne rekonštruovať. V takomto prípade by jej vládnutie SaS v parlamente podporila. Deklaroval, že SaS by nebola jej súčasťou a odmietol tvrdenia Smeru-SD. Dnes pokračuje druhý deň rozpravy v rámci odvolávania vlády Eduarda Hegera (OĽaNO).

Aktualizované 9:37

V rozprave pokračuje šéf Smeru-SD Robert Fico, ktorý na začiatok tvrdí, že odvolávanie paradoxne bolo iniciované preto, lebo sám na konci dňa neskončil vo väzbe. Ten opakuje včerajšie stanovisko o tom, že namiesto osláv 30. výročia vzniku sa parlament nevenuje prípravám na tieto oslavy, ale sa v parlamente uráža, pokrikuje a uráža.

Aktualizované 9:12

Začiatok dnešnej časti schôdze sa nesie v znamení poloprázdneho parlamentu.

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Aktualizované 9:00

V parlamente pokračuje 79. a mimoriadna schôdza parlamentu. Pokračuje rozprava k bodu vyslovenia nedôvery vláde Eduarda Hegera. Ako prvá dnes v rozprave vystupuje exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Tej prekáža, že pri začiatku schôdze nesedí nikto z predstaviteľov vlády v pléne. Podľa nej aj toto gesto demonštruje úctu k slušnému vládnutiu.

Zdroj: Topky/Ramon Leško

SaS sa do vlády nevráti, odpovedá Smeru Sulík

SaS sa do žiadnej vlády v tomto volebnom období nevráti. Zdôraznil to líder strany Richard Sulík. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica, podľa ktorého nechce Sulík predčasné voľby, chce sa len vrátiť naspäť do vlády. Vyjadrenia Fica dementuje.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Vidíme viaceré možnosti, ktoré sú oveľa lepšie ako dnešná vláda a zároveň zabránia skoršiemu návratu Fica k moci. Jednou z nich je úradnícka vláda, prípadne rekonštruovaná vláda, ktorá získa novú väčšinu. My sa však do žiadnej vlády v tomto volebnom období nevrátime," skonštatoval Sulík.

Opätovne poznamenal, že vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) stratila akýkoľvek zmysel svojej existencie. Poukazuje zároveň na to, že 90 percent občanov je znechutených. Predseda Smeru-SD vo štvrtok (8. 12.) vyhlásil, že strana zahlasuje za pád vlády, ale neurobí nič, aby pomohla Sulíkovi vrátiť sa naspäť do vládnej koalície. Tvrdí, že Sulík nechce predčasné voľby, chce sa len vrátiť naspäť do vlády. Zároveň požiadal SaS, aby prestala útočiť na Smer-SD, ak chce ich hlasy.