FÚHA, tieto čísla vás šokujú! Analytička ukázala, o koľko išli hore potraviny a darčeky: Vyhnite sa tejto chybe, radí

BRATISLAVA – Vianoce sú síce sviatkami, na ktoré sa väčšina Slovákov teší, no menšiu radosť majú už naše peňaženky. V poslednom mesiaci roka míňame už tradične najviac. Tento rok budú však z finančného hľadiska sviatky ešte náročnejšie, ako sme zvyknutí. Všetko išlo hore – či už hovoríme o potravinách na štedrovečerný stôl alebo darčekoch rôzneho druhu.

V decembri míňame totiž najviac práve kvôli nákupu potravín na sviatočný stôl ale aj darčekov pod vianočný stromček. „Obchodníci tak v priebehu decembra utŕžia o desiatky percent viac ako počas iných mesiacov roka. Väčšina Slovákov realizuje nákupy počas decembra, niektorí aj na poslednú chvíľu. Nájdu sa však i takí, ktorí začínajú s vianočnými prípravami v predstihu,“ uviedla analytička Wood&Company Eva Sadovská.

Maloobchodníci si tak v poslednom štvrťroku môžu spokojne mädliť ruky. „V období október - december predstavujú tržby maloobchodu až 27 % z celoročných tržieb. Nadpriemerné tržby počas posledného štvrťroka zaznamenávajú takmer všetky oblasti maloobchodu,“ uviedla. Obchody idú najmä predajcom elektroniky, elektrotechniky, nábytku, hračiek, športových potrieb, ale aj kozmetiky, oblečenia a v neposlednom rade potravín a nápojov. Vyššie tržby zvyknú zaznamenávať aj predajcovia v stánkoch a na trhoch. Na svoje si v závere roka prichádzajú aj e-shopy.

„V súčasnosti majú Slováci oveľa viac možností kde a ako nakupovať. V roku 2020 predstavovala predajná plocha obchodov 3,73 mil. metrov štvorcových. Na jedného Slováka tak pripadá približne 0,69 metra štvorcového z plochy obchodu,“ prerátala. Iba za posledné desaťročie sa predajná plocha zväčšila približne až o 60 percent. Podiel na tom majú pribúdajúce nákupné centrá ale aj siete supermarketov a hypermarketov.

Tento rok si však za vianočné nákupy poriadne priplatíme. „Podľa údajov Štatistického úradu SR boli ceny potravín a nealkoholických nápojov v októbri 2022 medziročne vyššie až o 26,1 %. Drahšie ako pred rokom boli najmä oleje a tuky (o 51,1 %), mlieko, syry a vajcia (o 30,0 %), mäso a výrobky z neho (o 27,6 %), chlieb a obilniny (o 27,5 %), ale aj zelenina (o vyše 25,5 %). Za cukor, med, džem a sladkosti sme si priplácali 19,5 %, ryby, a morské plody zdraželi o 15,8 % a ovocie o 15,6 %.“ uviedla analytička. Odhaduje, že tohtoročný predvianočný nákup potravín nás vyjde približne o 25 - 30 % viac ako vlani.

Priplatíme si ale aj za darčeky. „Z darčekov, ktoré Slováci najčastejšie nakupujú pre svojich blízkych, sú aktuálne drahšie ako pred rokom najmä počítače výrobky pre osobnú hygienu (o 17,3 %), produkty pre domácich miláčikov (o 16,9 %) a šperky (o 15,5 %),“ poukázala Sadovská. Od 6 až 7,5 % si podľa nej priplácame oproti minulému roku za mobilné telefóny, oblečenie a obuv, kávovary či bicykle. „Za knihy, hodinky, hudobné nástroje či hračky platíme tento rok o 4 – 5 % viac ako vlani. Fotoaparát nás vyjde drahšie o 2,3 %. Hoci žiadne z vybraných druhov darčekov nezlacneli, najmenej si priplatíme za športové vybavenie (0,5 %) a za počítače (0,1 %),“ doplnila.

Pre mnohých je zdražovanie doslova devastačné

Analytička poukázala tiež na to, že spotrebitelia sú v tomto roku svedkami vysokej inflácii, ktorá z mesiaca na mesiac láme rekordy. Obavy z ďalšieho zdražovania tesne pred Vianocami tak môžu byť dôvodom, prečo sa Slováci pustili do vianočných nákupov skôr ako vlani alebo prečo si viac nákupy rozkladajú v čase. „V tomto roku dosiaľ Slováci nakupovali v obchodoch viac ako vlani a to aj napriek rekordne vysokým cenám. Dôvodom je fakt, že kamenné prevádzky sú otvorené. Zároveň na nákupy míňali tzv. ´vynútené úspory´ – teda finančné prostriedky, ktoré si počas lockdownov z predchádzajúcich 2 rokov ušetrili (efekt odloženej spotreby),“ uviedla.

Na druhej strane však upozornila, že pre mnohé domácnosti je aktuálne zdražovanie doslova devastačné. „V ich prípade už pri nákupoch dochádza k šetreniu, uprednostňovaniu nevyhnutných tovarov pred luxusnejšími či lacnejších pred drahšími,“ vysvetlila s tým, že ide predovšetkým o nízkopríjmové domácnosti, domácnosti nezamestnaných, jedného rodiča s deťmi či domácnosti s telesne znevýhodnenými členmi.

„Mnohí Slováci sa dopúšťajú v súvislosti so sviatkami jednej veľkej chyby - kvôli (pred)vianočným nákupom sa zadlžujú. Vianočné sviatky sú tu v rovnakom čase každý rok a mali by sme na ne myslieť už v predstihu. V prípade potreby odporúčame, aby si spotrebitelia popri pravidelnom vytváraní finančnej rezervy každý mesiac odkladali bokom aj finančné prostriedky určené práve na sviatky a nákupy s nimi spojené,“ odkázala na záver.